Футболіст «Гірник-Спорту» пропустив дві гри через COVID-19

Сьогодні, 14:35 Переглядів: 358

Спортсмен, який виступає за Горішні Плавні, може зіграти вже у Харкові

Півзахисник «Гірник-Спорту» Юрій Батюшин пропустив два тури Першої ліги через позитивний тест на коронавірус, про це повідомляє видання Sport Arena.





Футболіст знаходився на самоізоляції і не допоміг команді в недавніх матчах з «Інгульцем» (1:2) і «Балканами» (4:0).





З того часу Батюшін здав негативний тест і готовий вирушити до Харкова на матч проти «Металіста 1925», який відбудеться у суботу, 4 липня, о 19.25.





Зауважимо, що клуб з Горішніх Плавнів не попереджав, що у їх розташуванні є футболіст, який захворів на коронавірус. Також інформація зі статистикою про нові захворювання не озвучувалася міським головою Горішніх Плавнів.





«Гірник-Спорт» пройшов ПЛР-тестування в один день з футбольним клубом «Кремінь».



