Шинель першого командувача Військово-Морських Сил України поповнила музей Кременчука

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Музей форми одягу поповнила шинель першого командувача Військово-Морських Сил Бориса Кожина. Як розповів «Телеграфу» керівник музею форми одягу Роман Пацовський, форма Бориса Кожина зберігається лише у музеї Гамбургу та ВМС України, так що Кременчук став третім містом, де є такий ексклюзивний експонат.





Адмірал Кожин вивів з заводу, а потім і в море перші бойові українські кораблі. За час командування Військово-Морськими Силами Борис Кожин об'єднав не лише моряків, а й усі державницькі сили Севастополя, створив базу для успішного функціонування української влади в Севастополі.

Борис Кожин — перший командувач Військово-Морських Сил України, віце-адмірал, народний депутат України 2-го та 3-го скликань, український громадсько-політичний діяч.

7 квітня 1992 року командир Кримської ВМБ у кабінеті представника Президента України в м. Севастополі Івана Єрмакова отримав від першого заступника Голови Верховної Ради України Василя Дурдинця пропозицію очолити майбутній український флот. У той же день йому вручено підписаний напередодні (6 квітня) Указ Президента України про його призначення командувачем Військово-Морських Сил України.

Наступного дня, 8 квітня 1992 року, Міністр оборони України Костянтин Морозов підписав директиву «Про формування Військово-Морських Сил України». 13 квітня сформована орггрупа ВМС України. Створення орггрупи ВМС призвело мало не до міждержавного конфлікту: одночасно був оприлюднений указ президента Росії Бориса Єльцина «Про перехід Чорноморського флоту під юрисдикцію Російської Федерації» та дана команда підняти на кораблях ЧФ Андріївські прапори.

З перших днів роботи орггрупи ситуація навколо неї різко політизувалася. Бориса Кожина звинувачували в будівництві паралельних флотських структур. Розпуску орггрупи, а потім і переведення її з Севастополя до Новоозерного вимагав Командувач ЧФ адмірал Касатонов, Військова рада і офіцерські збори флоту, різноманітні проросійські політичні і громадські організації. Вони вбачали в українських моряках основу державотворчих процесів в Севастополі і в Криму та зміцнення на півострові позицій української держави.

1 грудня 1992 року введені в дію штати штабу і структур Військово-Морських Сил України. Сформовані командування, Військова рада, управління і служби штабу ВМС, почали формуватися структури флоту. Уряд України затвердив запропонований Кожиним план добудови бойових кораблів на суднобудівних заводах України і створення на їхній базі Військово-Морських Сил.

У 1992—1993 роках українською промисловістю були добудовані і передані Військово-Морським Силам фрегат «Гетьман Сагайдачний», великий розвідувальний корабель «Славутич», десантний корабель на повітряній подушці «Донецьк», корвет «Луцьк». Штабом ВМС були сформовані екіпажі кораблів. Розпочато заходи бойової підготовки. Одночасно формувалися підрозділи бойового і тилового забезпечення флоту. 29 червня 1993 року в Севастополі сформований і укомплектований технікою і особовим складом батальйон морської піхоти ВМС.