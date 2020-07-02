5 липня у Кременчуці 30 плавців підкорюватимуть Дніпро: долатимуть напівмарафон у 5 км

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 623

Кременчужан запрошуть побачити це дійство, для цього треба прийти о 8.00 до ресторану «Чотири сезони»

У неділю, 5 липня, у Кременчуці пройде заплив для любителів плавання на відкритій воді «Журавлі Бабаєва»*. Про подію інформує мерія Кременчука.

Учасники долатимуть 5 кілометрів (напівмарафон) від острову Фантазія, потім пропливуть під Крюківським мостом до човнової станції №3 у Крюкові (правобережжя, пляж «Пальміра»).

Очікується 30 учасників – будуть як досвідчені спортсмени, так і непрофесійні пловці. Збір учасників та глядачів 5 липня о 8.00 біля ресторану «Чотири сезони».





*Цей заплив присвячений пам’яті колишнього міського голови Кременчука Олега Бабаєва, тому і має таку назву. Його організовує спортивний клуб SwimKremen+.