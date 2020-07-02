АМКУ оштрафував майже на пів мільйона виробника «ліків від коронавірусу»

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 585

Антимонопольний комітет України наклав на ТОВ «Юрія-фарм» штраф у розмірі 528 тисяч гривень за поширення неправдивої інформації про препарат «Декасан». Зокрема, інформації про його здатність боротися з коронавірусами. Про рішення у справі фармацевтичної компанії АМКУ повідомив на своєму сайті.





Так, Антимонопольний комітет виявив на ТВ-каналі 1+1 ролик засобу «Декасан», у якому поширювалась інформація, що він «Діє на всі складні віруси, включаючи коронавіруси!»





«Однак жодної інформації про такі властивості не було в інструкції «Декасану». Так само були відсутні будь-які клінічні дослідження, які б підтвердили лікувальний або профілактичний ефект препарату щодо хвороби COVID-19. Окрім цього, дані про лікування або профілактику коронавірусу цим засобом не відповідають офіційній інформації Всесвітньої організації охорони здоров’я і Міністерства охорони здоров’я України», - говориться у повідомленні АМКУ.





Антимонопольний комітет дійшов висновку, що такими діями підприємство порушило конкурентне законодавство, вводило в оману споживачів та могло отримало конкурентну перевагу над іншими виробниками лікарських засобів, які не поширювали неправдивих відомостей про лікувальні властивості власних препаратів.





Штраф за порушення конкурентного законодавства підлягає сплаті протягом двох місяців.