Кременчуцька ліцеїстка Тетяна Хоменко стала стипендіатом Кабміну України

Учениця 11 класу ліцею №4 «Кремінь» перемогла у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з української мови та літератури
Учениця 11 класу Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь» Тетяна Хоменко стала стипендіатом Кабінету Міністрів України. Інформацію про досягнення кременчужанки оприлюднив департамент освіти Кременчука.
Стипендія Кабміну складає 2360 грн на місяць, отримуватиме кременчуцька ліцеїстка її з 1 вересня, протягом одного навчального року.
Список переможців Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури, яким призначена стипендія, затверджений Наказом МОН від 25.06.2020 №878 «Про призначення стипендії Кабінету Міністрів України».
Висока нагорода – це результат наполегливої праці Тетяни. Вона цікавиться історією становлення української мови, бере участь у різноманітних мовно-літературних конкурсах: Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка та інших.
Дівчина також проявляє зацікавленість не тільки до вивчення української мови та літератури, а й математики та фізики. Тетяна є щорічною переможницею ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з цих предметів. Але найбільших успіхів їй вдалося досягти саме з української мови та літератури.
Підготувала Тетяну Хоменко її учителька Ольга Кривенко.