Кременчуцька ліцеїстка Тетяна Хоменко стала стипендіатом Кабміну України

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Учениця 11 класу ліцею №4 «Кремінь» перемогла у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з української мови та літератури

Учениця 11 класу Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь» Тетяна Хоменко стала стипендіатом Кабінету Міністрів України. Інформацію про досягнення кременчужанки оприлюднив департамент освіти Кременчука.





Стипендія Кабміну складає 2360 грн на місяць, отримуватиме кременчуцька ліцеїстка її з 1 вересня, протягом одного навчального року.





Список переможців Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури, яким призначена стипендія, затверджений Наказом МОН від 25.06.2020 №878 «Про призначення стипендії Кабінету Міністрів України».





Висока нагорода – це результат наполегливої праці Тетяни. Вона цікавиться історією становлення української мови, бере участь у різноманітних мовно-літературних конкурсах: Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка та інших.





Дівчина також проявляє зацікавленість не тільки до вивчення української мови та літератури, а й математики та фізики. Тетяна є щорічною переможницею ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з цих предметів. Але найбільших успіхів їй вдалося досягти саме з української мови та літератури.





Підготувала Тетяну Хоменко її учителька Ольга Кривенко.