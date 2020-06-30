У Кременчуці ремонтують дороги у кварталі 278 та на вулиці Керченській

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 499 Коментарів: 5

Дорожники відновлюють основу та замінюють бортовий камінь, далі укладатиметься асфальтобетонне покриття

У Кременчуці комунальне підприємство «Шляхове ремонтно-будівельне управління» ремонтує внутрішньоквартальні проходи та проїзди у кварталі 278. Про це повідомляє пресслужба мерії нашого міста.





Дорожники повністю відновлюють основу та замінюють бортовий камінь, далі укладатиметься асфальтобетонне покриття. Для більш якісного укладання асфальтного покриття кременчуцькі дорожники ремонті роботи виконують великими картами.





Щоб збільшити термін експлуатації міських доріг, комунальники працюють і над удосконаленням технології процесу виробництва та укладання асфальту: спеціальна лабораторія ШРБУ проводить аналіз всіх складових, що мають міститися в бітумі, на відповідність нормативним показникам.





Крім того, на завершальному етапі знаходиться ремонт дороги у приватному секторі на вулиці Керченській.