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У Кременчуці ремонтують дороги у кварталі 278 та на вулиці Керченській

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 499 Коментарів: 5

 

Дорожники відновлюють основу та замінюють бортовий камінь, далі укладатиметься асфальтобетонне покриття

У Кременчуці комунальне підприємство «Шляхове ремонтно-будівельне управління» ремонтує внутрішньоквартальні проходи та проїзди у кварталі 278. Про це повідомляє пресслужба мерії нашого міста.


Дорожники повністю відновлюють основу та замінюють бортовий камінь, далі укладатиметься асфальтобетонне покриття. Для більш якісного укладання асфальтного покриття кременчуцькі дорожники ремонті роботи виконують великими картами.


Щоб збільшити термін експлуатації міських доріг, комунальники працюють і над удосконаленням технології процесу виробництва та укладання асфальту: спеціальна лабораторія ШРБУ проводить аналіз всіх складових, що мають міститися в бітумі, на відповідність нормативним показникам.


Крім того, на завершальному етапі знаходиться ремонт дороги у приватному секторі на вулиці Керченській.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: ремонт дорог
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 5

782
bodyny:
Сьогодні, 16:51

Хто ж в тому приватному секторі будинок прикупив ?Невже Віталька або ульянов????


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205
Grinenko:
Сьогодні, 17:30

Ремонтом дорог в спальных районах нельзя пренебрегать. Пусть делают. 

 


0 0
241
sergey.kovalenko:
Сьогодні, 17:31

Класс, уже и во дворах начали дороги делать!


0 0
451
Lyolya:
Сьогодні, 17:37

А существует ли вообще какой нибудь обнадеживающий список дворов в которых будут менять то самое покрытие? Хотелось бы свой район в нем повидать, когда же люди перестануть месить грязь по шею и нырять с головой в ямы с дождевой водой... 


0 0
3 869
zzzzzz:
Сьогодні, 17:51

во дворе, подконтрольном депутату Седерке, как разрыли 2 года назад,водоканальщики или тэц , засыпали землей и вот 2 года уже грязь и ямы ....


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