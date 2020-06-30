Уряд планує підвищити мінімалку з 1 вересня до 5 тис грн

На сьогоднішньому засіданні Кабмін схвалив графік підвищення мінімальної заробітної плати в три етапи до 6500 грн, при цьому перший з них планується вже з 1 вересня цього року.
Як хочуть підвищити мінімалку:
Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, зростання мінімальної зарплати в умовах скорочення імпорту має призвести до збільшення споживання української продукції.
Наразі мінімальна заробітна плата складає 4 723 грн на місяць, або 28,31 грн на годину. Востаннє вона підвищувалася з 1 січня 2020 року.