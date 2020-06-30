Уряд планує підвищити мінімалку з 1 вересня до 5 тис грн

На сьогоднішньому засіданні Кабмін схвалив графік підвищення мінімальної заробітної плати в три етапи до 6500 грн, при цьому перший з них планується вже з 1 вересня цього року.



Як хочуть підвищити мінімалку:

з 1.09.20 р. - 5000 грн;

з 1.01.21 р. - 6000 грн;

з 1.07.21 р. - 6500 грн.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, зростання мінімальної зарплати в умовах скорочення імпорту має призвести до збільшення споживання української продукції.





«Це буде мати позитивний ефект і для бізнесу, і для бюджету, і для країни в цілому, і для кожного громадянина в плані сплати податків та пенсійних внесків», - сказав Шмигаль.



Наразі мінімальна заробітна плата складає 4 723 грн на місяць, або 28,31 грн на годину. Востаннє вона підвищувалася з 1 січня 2020 року.



