Як з Кременчуцького водосховища витягли Lexus

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 367 Коментарів: 1

Тягнуть-потягнуть, а витягнуть не можуть

У День Конституції, 28 червня, на Кременчуцькому водосховищі небайдужі допомагали водієві автівки, яка застрягла у воді.





Водій у воду заїхав, а ось самостійно вибратися не зміг. На допомогу він покликав місцевих відпочивальників. Люди допомогли водієві виїхати на берег.



