Як з Кременчуцького водосховища витягли Lexus

У День Конституції, 28 червня, на Кременчуцькому водосховищі небайдужі допомагали водієві автівки, яка застрягла у воді.
Водій у воду заїхав, а ось самостійно вибратися не зміг. На допомогу він покликав місцевих відпочивальників. Люди допомогли водієві виїхати на берег.
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