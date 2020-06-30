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Кременчук, Полтавщина, Дороги & Дурні

Як з Кременчуцького водосховища витягли Lexus

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 367 Коментарів: 1

 

Тягнуть-потягнуть, а витягнуть не можуть

У День Конституції, 28 червня, на Кременчуцькому водосховищі небайдужі допомагали водієві автівки, яка застрягла у воді.


Водій у воду заїхав, а ось самостійно вибратися не зміг. На допомогу він покликав місцевих відпочивальників. Люди допомогли водієві виїхати на берег. 


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Автор: Альона Душенко Джерело відео: Viktoria Kocherha
Теги: Кременчугское водохранилище авто
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

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Чувааак:
Сьогодні, 16:24

Тут паляни замало, за те що допомогли вибратись))


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