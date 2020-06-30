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Надзвичайні новини

Водійка Daewoo наїхала на працівника Теплоенерго, який був у колодязі

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 1 889 Коментарів: 3

 

Чоловіка забрали в лікарню

На вулиці 1905 року кременчужанка допустила наїзд на працівника Теплоенерго. За інформацією пресслужби патрульної поліції, правоохоронці які прибули на місце події, попередньо встановили, що водійка, керуючи автомобілем Daewoo допустила наїзд на працівника Теплоенерго. 


Чоловік вилазив з колодязя й майже виліз, залишалося лише ногу витягнути, як тут в нього переднім бампером авто врізалася кременчужанка. 


У результаті ДТП чоловік отримав травми та був доставлений до лікарні.


На місце події для з’ясування обставин події інспектори викликали слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Теплоенерго
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

266
gansit:
Сьогодні, 15:46

А где ограждения?

 

 

 


14 0
185
Чувааак:
Сьогодні, 16:26

Цитата: gansit

А где ограждения?

 

 

 

Стоять

на території Теплоенерго

 

Тепер через халатність працівників і керівництва у жінки проблеми як з законом, так і з технічним станом автомобіля


6 0
952
стабільний пкращувач:
Сьогодні, 16:34

Цитата: gansit

А где ограждения?

 

 

 

нет денег на ограждения. Надо тарифы немного поднять и накупить ограждений.


9 0

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