Водійка Daewoo наїхала на працівника Теплоенерго, який був у колодязі

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 1 889 Коментарів: 3

На вулиці 1905 року кременчужанка допустила наїзд на працівника Теплоенерго. За інформацією пресслужби патрульної поліції, правоохоронці які прибули на місце події, попередньо встановили, що водійка, керуючи автомобілем Daewoo допустила наїзд на працівника Теплоенерго.





Чоловік вилазив з колодязя й майже виліз, залишалося лише ногу витягнути, як тут в нього переднім бампером авто врізалася кременчужанка.





У результаті ДТП чоловік отримав травми та був доставлений до лікарні.



На місце події для з’ясування обставин події інспектори викликали слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції.