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Кременчук, Освіта

«А голову ти дома не забув»: у Кременчуці 4 учасників ЗНО з укрмови забули документи

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 910

 

96% кременчуцьких випускників з'явилися на тестування

У Кременчуці 4 учасники не були допущені до складання ЗНО з української мови та літератури через неповний пакет документів (забули паспорт, сертифікат), це студенти Комсомольського технікуму та коледжу КрНУ, двоє випускників минулих років.


За інформацією директора департаменту освіти Геннадія Москалика, 30 червня на здачу наймасовішого тестування прийшли 815 випускників шкіл Кременчука, а зареєструвалося 848 осіб. Тобто явка становить 96% кременчуцьких випускників.


З 15 пунктів ЗНО нашого міста, де проходили тестування учасники з Горішніх Плавнів, Глобинського району і Кременчука, зовнішнє незалежне оцінювання повинні були складати 3287 учасників, з'явилося 2317 із них, не з'явилося 916 учасників (тобто близько 28%).


Випадків підвищеної температури не зафіксували. Було одне звернення до медпункту – в учасника підвищився тиск, йому надали допомогу, після чого він продовжив складати ЗНО.


У Кременчуці на ЗНО з математики мали прийти 867 учасників, а з'явилися 674
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: golos.com.ua
Теги: ЗНО ЗНО-2020 ВНО українська мова украинский язык литература
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