Бюджетникам сьогодні почали давати зарплату, проте можливі затримки до кінця тижня

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 137

У бюджетні установи сьогодні, 30 червня (як передбачено колективними угодами), розпочали давати зарплату. Як повідомила Тетяна Тетьоркіна, заступник начальника міського фінансового управління, бюджет перерахував на ці виплати 10 млн грн, до кінця дня гроші багатьом працівникам надійдуть на картки. Проте це третина суми, необхідної для розрахунку з усіма бюджетниками. Отримають гроші соцпрацівники, учителі, частково — вихователі. Поки що не виплачені гроші установам культури, спорту і частково — освіти.





- Можливо, до кінця тижня всю зарплату ми віддамо. Але на сьогодні не виплачено мільйонів 20, - каже Тетяна Тетьоркіна.





Також сьогодні 5,6 млн грн з бюджету перераховано на заборгований аванс комунальних підприємств (їх термін виплати авансу — 22 число кожного місяця): ШРБУ, КАТП 1628, «Спецсервіс-Кременчук», «Міськсвітло».



Половина некомерційних медичних підприємств має термін виплати зарплати 7 числа місяця, наступного за розрахунковим. І наразі управління охорони здоров'я працює над тим, щоб усіх медиків перевести на такий термін виплати.