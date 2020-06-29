В Кременчуге простых людей зазывают в «Партию простых людей»

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«Партия простых людей» будет участвовать в выборах мэра Кременчуга и депутатов горсовета. Об этом «Телеграфу» сообщил лидер партии экс-нардеп Сергей Каплин.



В нагорной части Кременчуга появились борды с портретом экс-нардепа Сергея Каплина и приглашением присоединяться к его «Партии простых людей».





О Сергее Каплине и его «Партии простых людей» в Кременчуге уже года четыре ничего не было слышно. А в 2013-2014 гг. нардеп Каплин регулярно приезжал в Кременчуг, участвовал в политических ток-шоу, собирал подписи против строительства Белановского ГОКа и перед парламентскими выборами 2014-го года обещал лично пешком пойти в Киев и отнести подписи президенту Порошенко. Подписи Порошенко он не отнес, а к теме БГОКа после парламентских выборов заметно охладел.

И вот снова после длительной паузы решил напомнить о себе кременчужанам. К чему бы это? «ТелеграфЪ» спросил об этом Сергея Каплина:



– Сергей Николаевич, вы решили реанимировать свою «Партию простых людей»?

– Что значит реанимировать?! Мы восстанавливаем партию!



– В 2016-м вы переименовали «Партию простых людей» в Социал-демократическую партию (СДП), как сегодня называется ваша партия?

– Мы с вами говорим о «Партии простых людей».



– «Партия простых людей» будет участвовать в выборах мэра Кременчуга и депутатов горсовета?

– Да, мы будем выдвигать мэра, он составит конкуренцию Малецкому, у нас есть порядка 7 кандидатов.



– Среди этих кандидатов есть Перепел?

– Нет, это будет не Перепел.



– Вы будете баллотироваться в мэры Кременчуга?

– Это решение принимает партия, а не я единолично. Мы готовим праймериз, кандидаты проходят проверку.



– Когда состоится праймериз?

– Вы об этом узнаете.



– Партия будет выдвигать кандидатов в Кременчугский горсовет?

– Да, мы будем участвовать в выборах депутатов местных советов, у нас есть эффективная команда.



– Можете назвать её членов?

– Всему своё время. У нас ещё уйма времени.



– Где вы возьмете деньги на предвыборный взнос – по новому Избирательному кодексу, для Кременчуга он составит 300 тысяч гривен, а партии предстоит сделать взнос за кандидата в мэры и за список кандидатов в горсовет?

– 300 тысяч – это стоимость подержанной Toyota, как вы думаете, найдутся ли у партии, которая хочет многое изменить, эти деньги? Нас поддерживает очень много простых людей. Но также поддерживают и люди из бизнеса.



– В ваш адрес неоднократно звучали обвинения, что вас финансирует Сергей Левочкин. Он вас финансирует?

– Как мне ответить на этот вопрос? Если я скажу нет, вы мне не поверите, подумаете: вот негодяй, врет, как все политики. Если я скажу да, вы подумаете – вот идиот, за семь лет не научился уходить от неудобных вопросов. Я отвечу вам так: я самостоятелен, я не завишу ни от одного Сергея, и ни от одного Левочкина! У меня есть кум Сергей, он может пригласить меня на бокал пива – и это всё.



– Красивый ответ, похож на заготовку. Сколько человек состоит в «Партии простых людей»?

– Просто огромное количество, нас очень многие поддерживают, у нас хорошие позиции в Одесской области, в Кировоградской, в Полтаве конечно, и в Кременчуге.



– В Кременчуге создана городская парторганизация «Партии простых людей»?

– В то самое время, когда мы с вами разговариваем, рядом со мной сидит человек, который занимается последними юридическими вопросами и документами.



– То есть парторганизации пока нет?

Как же нет?! У нас всё есть, мы – партия, готовая кардинально менять ситуацию в этой стране и в Кременчуге тоже. В Кременчуге, в отличии от Полтавы, нет политического кризиса, но изменения всё равно нужны!





Справка «Телеграфа»:

Сергей Каплин – родился в селе Опрышки Глобинского района, жил и работал в Кременчуге, длительное время живет в Полтаве. В 2012 году впервые избран народным депутатом, прошел в Верховную Раду как кандидат от партии «УДАР» по 144 округу (Полтавская область). На внеочередных парламентских выборах в 2014 году повторно избран народным депутатом, как выдвиженец от «Блока Петра Порошенко». В 2015 году, перед местными выборами, создал «Партию простых людей» – тогда она называлась «Партия простых людей Сергея Каплина». В 2016 переименовал её в Социал-демократическую партию. Участвовал в парламентских выборах 2019 года как самовыдвиженец – в Раду не прошел, лидера «простых людей» обошел кандидат от «Слуг народа».