Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 29.06.2020 09:00
Підтверджені:
Україна43628
Кременчук117
Хворі:
Україна23454
Кременчук6
Одужало:
Україна19027
Кременчук107
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Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За останню добу в Україні виявили 706 нових випадків COVID-19

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 495

 

У нашій країні налічують 44 334 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної інфекції

За останню добу в Україні виявили 706 нових випадків COVID-19. За повідомленням МОЗ, станом на 9.00 30 червня в Україні зафіксовано 44 334 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної інфекції, з них 1159 летальних, 19 115 пацієнтів одужали. Загалом проведено 655 750 тестувань методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1864 випадки;
  • Волинська область — 2368 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1087 випадків;
  • Донецька область — 481 випадок;
  • Житомирська область — 1404 випадки;
  • Закарпатська область — 2889 випадків;
  • Запорізька область — 572 випадки;
  • Івано-Франківська область — 2395 випадків;
  • Кіровоградська область — 646 випадків;
  • м. Київ — 5037 випадків;
  • Київська область — 2585 випадків;
  • Львівська область — 5435 випадків;
  • Луганська область — 80 випадків;
  • Миколаївська область — 444 випадків;
  • Одеська область — 1698 випадків;
  • Полтавська область — 314 випадків;
  • Рівненська область — 3712 випадків;
  • Сумська область — 297 випадків;
  • Тернопільська область — 1919 випадків;
  • Харківська область — 2134 випадки;
  • Херсонська область — 191 випадок;
  • Хмельницька область — 803 випадки;
  • Чернівецька область — 4801 випадок;
  • Черкаська область — 642 випадки;
  • Чернігівська область — 536 випадків.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
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