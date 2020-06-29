За останню добу в Україні виявили 706 нових випадків COVID-19
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У нашій країні налічують 44 334 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної інфекції
За останню добу в Україні виявили 706 нових випадків COVID-19. За повідомленням МОЗ, станом на 9.00 30 червня в Україні зафіксовано 44 334 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної інфекції, з них 1159 летальних, 19 115 пацієнтів одужали. Загалом проведено 655 750 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1864 випадки;
- Волинська область — 2368 випадків;
- Дніпропетровська область — 1087 випадків;
- Донецька область — 481 випадок;
- Житомирська область — 1404 випадки;
- Закарпатська область — 2889 випадків;
- Запорізька область — 572 випадки;
- Івано-Франківська область — 2395 випадків;
- Кіровоградська область — 646 випадків;
- м. Київ — 5037 випадків;
- Київська область — 2585 випадків;
- Львівська область — 5435 випадків;
- Луганська область — 80 випадків;
- Миколаївська область — 444 випадків;
- Одеська область — 1698 випадків;
- Полтавська область — 314 випадків;
- Рівненська область — 3712 випадків;
- Сумська область — 297 випадків;
- Тернопільська область — 1919 випадків;
- Харківська область — 2134 випадки;
- Херсонська область — 191 випадок;
- Хмельницька область — 803 випадки;
- Чернівецька область — 4801 випадок;
- Черкаська область — 642 випадки;
- Чернігівська область — 536 випадків.