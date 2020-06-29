За останню добу в Україні виявили 706 нових випадків COVID-19

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За останню добу в Україні виявили 706 нових випадків COVID-19. За повідомленням МОЗ, станом на 9.00 30 червня в Україні зафіксовано 44 334 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної інфекції, з них 1159 летальних, 19 115 пацієнтів одужали. Загалом проведено 655 750 тестувань методом ПЛР.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена: