Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 29.06.2020 09:00
Підтверджені:
Україна43628
Кременчук117
Хворі:
Україна23454
Кременчук6
Одужало:
Україна19027
Кременчук107
Померло:
Україна1147
Кременчук4
Кременчук, Бізнес/Робота, Деньги

Якими будуть ставки єдиного податку у Кременчуці на 2021 рік

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 585

 

Міська рада залишила ставки податків для підприємців-спрощенців І та ІІ групи без змін. Ставки для ІІІ та IV груп регулюються Податковим кодексом і не потребують додаткового затвердження

25 червня сесія Кременчуцької міської ради ухвалила рішення про розміри ставок єдиного податку у Кременчуці на 2021 рік. Відсоткові фіксовані ставки єдиного податку у наступному бюджетному періоді – у 2021 році - залишили без змін (на тому з самому рівні, що і в 2020 році). Проте оскільки прогнозується зростання прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, то у грошовому вираженні розмір податків зросте.


Ставки єдиного податку

Група платників єдиного податку

Порядок нарахування ставки єдиного податку

%

Ставка,

грн – 2020 р.

Ставка,

Грн – 2021 р.

І група

 

у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року:

на 1.01.2020 – 2027 грн;

на 1.01.2021 (прогноз) – 2189 грн

10

202,70

218,90

 

ІІ група

 

у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року:

на 1.01.2020 – 4723 грн

на 1.01.2021 (прогноз) – 5003 грн

10

472,30

500,30

 

 

Ставки для платників єдиного податку ІІІ та IV груп встановлені нормами статті 293 Податкового кодексу України і  не потребують додаткового врегулювання рішеннями міських рад.


Довідково: Кількість суб’єктів підприємницької діяльності, які працюють на спрощеній системі оподаткування  у Кременчуці станом на 01.05.2020 склала 8866 осіб, що на 67 осіб більше, ніж у 2019 році.


Сесія міськради також затвердила ставки податку на нерухомість, залишивши їх (у відсотковому вираженні) без змін. 


Якими будуть ставки податку на нерухомість на 2021 рік у Кременчуці
2
Автор: Татьяна Донченко
Теги: єдиний податок спрощенці Підприємці ставки єдиного податку
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.


Вверх