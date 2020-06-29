Якими будуть ставки єдиного податку у Кременчуці на 2021 рік

Міська рада залишила ставки податків для підприємців-спрощенців І та ІІ групи без змін. Ставки для ІІІ та IV груп регулюються Податковим кодексом і не потребують додаткового затвердження
25 червня сесія Кременчуцької міської ради ухвалила рішення про розміри ставок єдиного податку у Кременчуці на 2021 рік. Відсоткові фіксовані ставки єдиного податку у наступному бюджетному періоді – у 2021 році - залишили без змін (на тому з самому рівні, що і в 2020 році). Проте оскільки прогнозується зростання прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, то у грошовому вираженні розмір податків зросте.
|
Група платників єдиного податку
|
Порядок нарахування ставки єдиного податку
|
%
|
Ставка,
грн – 2020 р.
|
Ставка,
Грн – 2021 р.
|
І група
|
у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року:
на 1.01.2020 – 2027 грн;
на 1.01.2021 (прогноз) – 2189 грн
|
10
|
202,70
|
218,90
|
ІІ група
|
у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року:
на 1.01.2020 – 4723 грн
на 1.01.2021 (прогноз) – 5003 грн
|
10
|
472,30
|
500,30
Ставки для платників єдиного податку ІІІ та IV груп встановлені нормами статті 293 Податкового кодексу України і не потребують додаткового врегулювання рішеннями міських рад.
Довідково: Кількість суб’єктів підприємницької діяльності, які працюють на спрощеній системі оподаткування у Кременчуці станом на 01.05.2020 склала 8866 осіб, що на 67 осіб більше, ніж у 2019 році.
Сесія міськради також затвердила ставки податку на нерухомість, залишивши їх (у відсотковому вираженні) без змін.