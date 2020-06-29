Якими будуть ставки єдиного податку у Кременчуці на 2021 рік

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Міська рада залишила ставки податків для підприємців-спрощенців І та ІІ групи без змін. Ставки для ІІІ та IV груп регулюються Податковим кодексом і не потребують додаткового затвердження

25 червня сесія Кременчуцької міської ради ухвалила рішення про розміри ставок єдиного податку у Кременчуці на 2021 рік. Відсоткові фіксовані ставки єдиного податку у наступному бюджетному періоді – у 2021 році - залишили без змін (на тому з самому рівні, що і в 2020 році). Проте оскільки прогнозується зростання прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, то у грошовому вираженні розмір податків зросте.





Ставки єдиного податку

Група платників єдиного податку Порядок нарахування ставки єдиного податку % Ставка, грн – 2020 р. Ставка, Грн – 2021 р. І група у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року: на 1.01.2020 – 2027 грн; на 1.01.2021 (прогноз) – 2189 грн 10 202,70 218,90 ІІ група у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року: на 1.01.2020 – 4723 грн на 1.01.2021 (прогноз) – 5003 грн 10 472,30 500,30

Ставки для платників єдиного податку ІІІ та IV груп встановлені нормами статті 293 Податкового кодексу України і не потребують додаткового врегулювання рішеннями міських рад.





Довідково: Кількість суб’єктів підприємницької діяльності, які працюють на спрощеній системі оподаткування у Кременчуці станом на 01.05.2020 склала 8866 осіб, що на 67 осіб більше, ніж у 2019 році.





Сесія міськради також затвердила ставки податку на нерухомість, залишивши їх (у відсотковому вираженні) без змін.



