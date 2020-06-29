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Кременчук, Спорт, Кременчуг

«Геологія» з Кременчука завершує сезон Другої ліги перемогою

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 326

 

Кременчужани фінішували останніми в чемпіонаті Другої ліги з футзалу 

Кременчужани впевнено перемогли «Human» у першому поєдинку заключного дня фінальної частини Другої ліги, але вище за п’яту сходинку піднятися не зуміли. Про це повідомляє пресслужба Асоціації футзалу України.


4 матчі за 5 днів: «Геологія» на виїзді боротиметься за призові місця


«Геологія» (Кременчук) – «Human» (Дніпро) – 6:2 (2:1)
Голи: Лавський (8, 20, 25, 30, 40), Юрченко (40) – Беденок (20), Безсонов (36)
Попередження: Лавський (40) – Беденок (33)

«Геологія»: Владлен Гончар – Ілля Юрченко, Дмитро Лавський, Іван Львов, Кирило Смірнов,– Євгеній Данилейко, Андрій Шимбаков, Ярослав Голубенко – Віталій Костиренко, Віталій Ноженко (к). Головний тренер: Євгеній Данилейко

«Human»: Денис Дубовик – Євген Шкатула, Ігор Безсонов, Сергій Беденок, Олександр Клименко – Павло Пучка, Сергій Колодинський, Олександр Цимбал (к). Головний тренер: Андрій Засенко


 


Одразу зазначимо, що до цього матчу «Human» підійшов у дуже обмеженому складі. Через перебір попереджень поєдинок пропускали Сергій Дубовик та Іван Петренко, а свою дискваліфікацію не встиг відсидіти тренер-гравець дніпрян Андрій Засенко.


Зважаючи на травми Олександра Цимбала та Сергія Колодинського, які у зв’язку з пошкодженнями були у заявці лише номінально, номінальні гості грали всього з п’ятьма польовими, в одного з яких перекваліфікувався воротар Павло Пучка.


Зрештою, ще до перерви у складі кременчужан почав феєрити Лавський, який до того мав у своєму активі всього один забитий м’яч, а за стартові 20 хвилин встиг забити у два рази більше. За три секунди до завершення першого тайму Беденок один м’яч відіграв, тож, відпочивати суперники пішли за мінімальної різниці у рахунку.


У другій половині той-таки Лавський не збирався зупинятися. Ще два голи дозволили Дмитру наздогнати найкращого бомбардира за підсумками чотирьох днів турніру – Назарія Даніва з «Городенки», який також має п’ять м’ячів у своєму активі. За сім хвилин до завершення «Human» пішов вперед з п’ятим польовим, і зумів скоротити різницю до двох голів, зусиллями Безсонова.


Втім, сил молодим дніпрянам, які за календарем грали четвертий день поспіль, не вистачило. Спочатку Юрченко, а потім і Лавський, який оформив пента-трик та очолив список бомбардирів, встановили остаточний рахунок зустрічі – 6:2. Тим не менш, команди залишилися на своїх позиціях, Геологія – п’ята, а «Human» – бронзовий призер Другої ліги.


Загальне положення команд:

  • «Городенка» – 8 очок
  • «Рівнестандарт-ДЮСШ №4» (Рівне) – 8 очок
  • «Human» (Дніпро) – 4 очки
  • «Sun Vita» (Снятин) – 4 очки
  • «Геологія» (Кременчук) – 3 очки


Також було визначено найкращих гравців за такими номінаціями:

  • Найкращий бомбардир фінальної частини: Дмитро Лавський («Геологія»)
  • Найкращий воротар: Павло Пучка («Human»)
  • Найкращий гравець: Роман Дацюк («Рівнестандарт-ДЮСШ №4)
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Автор: Альона Душенко
Теги: футзал Геологія
компанія «Інтера Люкс»

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