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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Кременчужанки потрапили на обкладинку світового журналу

Сьогодні, 14:47 Переглядів: 1 562

 

Медик та поліціянтка з Кременчука стали обличчям міжнарожного журналу

У всьому світі на передовій у боротьбі з COVID-19 поруч з лікарями стоять правоохоронці. Останній номер журналу Міжнародної асоціації жінок-поліцейських присвячений саме цій темі. Про це повідомляють в МВС України.


До речі, журнал у своєму великому матеріалі про правоохоронну діяльність в умовах пандемії опублікував фото й українських поліцейських.


На обкладинку потрапили кременчужанки Ярослава Крамаренко та Ірина Роман. 


 


Міжнародна асоціація жінок-поліцейських об’єднує понад 70 країн і видає журнал WomenPolice з 1977 року. Кожен випуск має особливу тематику. І це вже не перша публікація про українських жінок-поліцейських.


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Автор: Альона Душенко
Теги: карантин коронавірус поліція медики
компанія «Інтера Люкс»
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