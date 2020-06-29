Кременчужанки потрапили на обкладинку світового журналу

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У всьому світі на передовій у боротьбі з COVID-19 поруч з лікарями стоять правоохоронці. Останній номер журналу Міжнародної асоціації жінок-поліцейських присвячений саме цій темі. Про це повідомляють в МВС України.





До речі, журнал у своєму великому матеріалі про правоохоронну діяльність в умовах пандемії опублікував фото й українських поліцейських.





На обкладинку потрапили кременчужанки Ярослава Крамаренко та Ірина Роман.









Міжнародна асоціація жінок-поліцейських об’єднує понад 70 країн і видає журнал WomenPolice з 1977 року. Кожен випуск має особливу тематику. І це вже не перша публікація про українських жінок-поліцейських.



