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Надзвичайні новини

Поліція відкрила полювання на вантажівки вагою понад 24 тонни

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 666

 

Превентивні заходи вживаються відповідно до постанови Кабінету міністрів України 

На Полтавщині поліція контролює дотримання водіями вантажівок температурних обмежень руху дорогами державного значення. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини. 


Превентивні заходи вживаються відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 27.06.2007 №879 «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування». Мета – запобігти утворенню деформацій і руйнувань дорожнього покриття автошляхів у спекотну погоду. 


Контроль за дотриманням водіями встановлених обмежень руху великовагових транспортних засобів здійснюється обласними управліннями Укртрансбезпеки та мобільними групами поліції.


Зокрема, поліція звертає увагу на рух вантажівок масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більше 7 тонн автомобільними дорогами загального користування державного значення за температури повітря вище 28 ºС. А також перевіряє та фіксує місця відстою вантажних автомобілів.


Поліція Полтавщини закликає перевізників та водіїв із відповідальністю поставитися до сезонних обмежень руху. Адже наша спільна мета – зберегти автомобільні дороги області від руйнування через динамічні навантаження при підвищеній температурі. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: температура полиция
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