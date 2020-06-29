Нетверезий хлопець на Полтавщині тікав від 5 автомобілів поліції

Сьогодні, 14:24 Переглядів: 1 180

Вчора, 28 червня, у Полтаві водій мікроавтобуса Volkswagen перетинав широку суцільну лінію, «підрізав» інших учасників дорожнього руху. Чоловік відмовився зупинитися на вимогу правоохоронців і почав тікати. Про це повідомляє сайт "Полтавщина" .





Мікроавтобус прямуючи у напрямку площі Зигіна, намагався відірватися одразу від 5 патрульних машин. Врешті його заблокували правоохоронці. Під час погоні порушник пошкодив автомобіль поліції Skoda Rapid.





Після затримання правоохоронці встановили особу водія — це 18-річний мешканець Полтави, який позбавлений права керувати автотранспортом через «п’янку на кермом». У водія були явні ознаки алкогольного сп’яніння, однак від наркологічної експертизи він відмовився.









Поліція склала на порушника 4 адмінпротоколи: за створення ДТП, за кермування у стані сп’яніння, за відмову підкоритись вимозі поліції, за керування несправним транспортом. Тільки за керування у стані алкогольного сп’яніння порушник за рішенням суду може сплатити 20400 грн (з продовженням терміну заборони керувати автотранспортом). Також він має відшкодувати поліції збитки у зв’язку із пошкодженням службового автомобіля.



