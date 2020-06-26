Стало відомо, чому капремонт двох дірок на шляхопроводах Кременчука не рухається з місця

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 1 333 Коментарів: 2

Проєктування капремонтів двох шляхопроводів: пивзаводівського (на проспекті Свободи) та шляхопроводу на вулиці Свіштовській загальмувалося через «Укрзалізницю». Про це розповів директор департаменту ЖКГ Іван Москалик, відповідаючи на запитання «Телеграфа» про термін та перспективи капремонтів.





- Більше трьох з половиною місяців ми не можемо отримати техумови від державного підприємства «Укрзалізниця». Технічні умови під проєкт дали всі служби, крім залізниці. А в них — то карантин, то начальство в Києві, то начальство в Харкові, то змінився виконавець, - каже Іван Москалик.



Він каже, що листування та перемовини тривають. Але доки УЗ не надасть техумови, проєкти не можуть бути завершені, відповідно — не можуть бути оголошені тендери на капремонти та визначені їх терміни.



Нагадаємо, в обох шляхопроводах утворилися дірки: на пивзаводівському - у серпні 2018 року, на Свіштовському - у серпні 2019 року.



Департамент ЖКГ замовив проєкти на капремонти, їх загальна вартість — 3 мільйона гривень. Капітальний ремонт пивзаводівського шляхопроводу проєктувальники оцінили в 38 млн грн; у бюджеті міста на цей рік передбачено 7 млн грн. Вартість капремонту Свіштовського шляхопроводу ще оцінюється.