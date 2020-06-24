Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці на коронавірус захворів 32-річний чоловік

Вчора, 21:40 Переглядів: 1 813

 

Хвороба в нього протікає безсимптомно, він буде лікуватися вдома

25 червня у Кременчуці зафіксували новий випадок коронавірусної інфекції – захворів чоловік 32 років. Про це повідомив мер нашого міста Віталій Малецький.


Нового хворого виявили під час обстеження кола контактних осіб пацієнта, у якого раніше був підтверджений діагноз COVID-19. Позитивний ПЛР-тест показав, що 32-річний чоловік заразився коронавірусом. Його хвороба протікає безсимптомно, він буде лікуватися амбулаторно під наглядом сімейного лікаря.


Наразі на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» перебувають три пацієнти з коронавірусною хворобою. Стан їхнього здоров‘я лікарі оцінюють як задовільний.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус пациенты больница «Кременчугская» инфекционное отделение
компанія «Інтера Люкс»

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