У Кременчуці на коронавірус захворів 32-річний чоловік

Вчора, 21:40 Переглядів: 1 813

Хвороба в нього протікає безсимптомно, він буде лікуватися вдома

25 червня у Кременчуці зафіксували новий випадок коронавірусної інфекції – захворів чоловік 32 років. Про це повідомив мер нашого міста Віталій Малецький.





Нового хворого виявили під час обстеження кола контактних осіб пацієнта, у якого раніше був підтверджений діагноз COVID-19. Позитивний ПЛР-тест показав, що 32-річний чоловік заразився коронавірусом. Його хвороба протікає безсимптомно, він буде лікуватися амбулаторно під наглядом сімейного лікаря.





Наразі на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» перебувають три пацієнти з коронавірусною хворобою. Стан їхнього здоров‘я лікарі оцінюють як задовільний.