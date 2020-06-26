За кілька днів до Кременчука повернеться лід

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Вже 1 та 2 вересня у СК «Айсберг» пройдуть перші офіційні поєдинки

В спорткомплексі «Айсберг» розпочали готувати хокейний майданчик до сезону. Про це повідомляє пресслужба хокейного клубу «Кременчук».

Зараз його фарбують, наносять розмітку та розміщують рекламу, після чого розпочнуть заливати лід. Остаточно запустити льодовий майданчик планують 1 липня, коли він зможе прийняти хокеїстів та фігуристів, тренування яких будуть проходити за вимог карантину.





Вже 1 та 2 вересня у СК «Айсберг» пройдуть перші офіційні поєдинки - півфінальні ігри чемпіонату УХЛ-Парі-Матч, де переможець регулярного чемпіонату ХК «Кременчук» буде приймати «Білий Барс».





Нагадаємо, що Спортивний департамент Української хокейної ліги затвердив дати проведення матчів півфінальної і фінальної серій плей-офф сезону-2019/20 чемпіонату УХЛ-Парі-Матч, які будуть зіграні до 4 перемог. Відповідно до регламенту, 3, 4 і 6, 7 матчі будуть зіграні на майданчику команди з більш низьким номером посіву:





«Кременчук» (1) - «Білий Барс» (4): 1, 2, 5, 6 вересня, в разі необхідності матчі також пройдуть 8, 10 і 12 вересня.

«Донбас» (2) - «Дніпро» (3): 2, 3, 6, 7 вересня, в разі необхідності матчі також пройдуть 9, 11 і 13 вересня.





Перший матч фіналу відбудеться через два дні після закінчення останньої серії 1/2 фіналу, але не пізніше 16 вересня.





Виходячи з цього, фінал чемпіонату УХЛ - Парі-Матч сезону 2019/20 пройде 16-17, 20-21 вересня, а в разі необхідності матчі так само відбудуться 23, 25 і 27 вересня. У разі, якщо півфінальні серії завершяться після 4-6 матчів, фінальна серія буде розпочато раніше.



