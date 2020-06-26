Для защиты от СOVID-19 похоронным бригадам СКРУ закупили 130 странно дорогих спецкостюмов

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 1 399 Коментарів: 4

Сотрудникам коммунального спецкомбината ритуальных услуг (СКРУ) закупили 130 защитных костюмов. Они значительно дороже, чем аналогичные защитные костюмы, закупленные для кременчугских медиков.



25 июня на сессии горсовета депутаты приняли изменения к Программе содержания городских кладбищ и обеспечения деятельности СКРУ на 2020 год. Приняли большинством голосов и без обсуждений.



Изменения, внесенные в программу, связаны с эпидемией коронавируса – СКРУ пришлось закупить защитные костюмы для бригад, занимающихся похоронами людей, умерших от СOVID-19.







Таких костюмов купили 130 единиц – 50 одноразовых I класса защиты и 80 многоразовых III класса защиты. Одноразовые закупали по 400 гривен, многоразовые по 750 грн. Всего на эти цели использовано 80 тыс. грн.



400-750 грн/ед – это высокие цены, кременчугским медикам защитные костюмы покупались по более низкой цене от 250 до 370 грн. Сравнительные таблицы можно посмотреть здесь. «ТелеграфЪ» писал о том, что цены на костюмы для СКРУ явно завышены.



На заседаниях профильных депутатских комиссий также возникали вопросы по поводу цен на защитные костюмы для СКРУ и их количество. Депутат Пиддубная задавала вопрос начальнику департамента ЖКУ Ивану Москалику, зачем для СКРУ закуплено 130 костюмов, если в Кременчуге от коронавируса умерли лишь 4 человека? Она спрашивала, насколько обоснована такая трата бюджетных денег? Зачем закупили сразу 80 многоразовых костюмов, если их можно дезинфицировать и использовать многократно?



Иван Москалик объяснил, что департамент решил подстраховаться, чтобы был запас, т. к. никто не знает, какое количество трупов нас ожидает.



На сессии уже никто из депутатов не интересовался количеством защитных костюмов для СКРУ и их дороговизной – за программу проголосовали быстро и молча.





Кроме 80 тыс. грн на защитные костюмы, СКРУ выделили ещё 85 390 грн на обустройство холодильной камеры для хранения тел людей, умерших от СOVID-19.