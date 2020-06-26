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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Для защиты от СOVID-19 похоронным бригадам СКРУ закупили 130 странно дорогих спецкостюмов

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 1 399 Коментарів: 4

 

Депутатов не насторожила высокая цена покупки за бюджетные деньги

Сотрудникам коммунального спецкомбината ритуальных услуг (СКРУ) закупили 130 защитных костюмов. Они значительно дороже, чем аналогичные защитные костюмы, закупленные для кременчугских медиков.


25 июня на сессии горсовета депутаты приняли изменения к Программе содержания городских кладбищ и обеспечения деятельности СКРУ на 2020 год. Приняли большинством голосов и без обсуждений.


Изменения, внесенные в программу, связаны с эпидемией коронавируса – СКРУ пришлось закупить защитные костюмы для бригад, занимающихся похоронами людей, умерших от СOVID-19.


 


Таких костюмов купили 130 единиц – 50 одноразовых I класса защиты и 80 многоразовых III класса защиты. Одноразовые закупали по 400 гривен, многоразовые по 750 грн. Всего на эти цели использовано 80 тыс. грн.


400-750 грн/ед – это высокие цены, кременчугским медикам защитные костюмы покупались по более низкой цене от 250 до 370 грн. Сравнительные таблицы можно посмотреть здесь. «ТелеграфЪ» писал о том, что цены на костюмы для СКРУ явно завышены.


На заседаниях профильных депутатских комиссий также возникали вопросы по поводу цен на защитные костюмы для СКРУ и их количество. Депутат Пиддубная задавала вопрос начальнику департамента ЖКУ Ивану Москалику, зачем для СКРУ закуплено 130 костюмов, если в Кременчуге от коронавируса умерли лишь 4 человека? Она спрашивала, насколько обоснована такая трата бюджетных денег? Зачем закупили сразу 80 многоразовых костюмов, если их можно дезинфицировать и использовать многократно?


Иван Москалик объяснил, что департамент решил подстраховаться, чтобы был запас, т. к. никто не знает, какое количество трупов нас ожидает.


На сессии уже никто из депутатов не интересовался количеством защитных костюмов для СКРУ и их дороговизной – за программу проголосовали быстро и молча.


Кроме 80 тыс. грн на защитные костюмы, СКРУ выделили ещё 85 390 грн на обустройство холодильной камеры для хранения тел людей, умерших от СOVID-19.

6
Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус Covid-19 похороны смерть от Covid-19 защитный костюм кладбище Кременчуг
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

370
Маэстро:
Сьогодні, 08:47

Ничего страшного! Родственники умерших всё оплатят. Всё это войдет в гафу "надання ритуальных послуг".rage


28 1
177
Piton78:
Сьогодні, 09:09

Щось тут тільки нецензурні слова вириваються вибачаюся а який штат працівників задіяний в захороненнях померлих від вірусу? таке враження що ми мешканці Львову чи Рівного де захворівших рахують на сотні і десятками померлих! І так на всякий випадок якщо одноразові комбінезони вдягнув і потім викинув то багаторазові прекрасно дезинфікуються і використовуються до тих пір поки він не розірветься! Про запас набрали? Це як в Дніпрі прозапас накопали 600 могил? Ви реально довбонуті? Тут слідом за перевіркою на захоронення померлої жінки, рідних якої взули на 20 тисяч, треба нову перевірку на доцільність закупки такої кількості і за таку ціну засобів захисту! І мабуть за директором СКРУ і ще деким СІЗО вже плаче! 


22 0
797
AMD:
Сьогодні, 09:10

Цитата: Маэстро

Ничего страшного! Родственники умерших всё оплатят. Всё это войдет в гафу "надання ритуальных послуг".rage

Нет. Статья - это описание разворовывания бюджета, а "наданням послуг", Стефаненко лично ограбит людей, пока они будут в траурном шоке.


19 0
1 319
inattentive:
Сьогодні, 09:21

И так , позвонил в Кременчуге (не интернет) в фирму торгующую СИЗ : -комбинезон микропористый (нетканое плотно) -от 75 до 150 грн. ;  комбинезоны многоразовые (ПВХ покрытие, полипропиленовое покрыте,типа ОЗК)  от 250 - до 650 грн. (но многоразовые есть и выше). Цены с НДС.  Сомневаюсь ,что покупали самые дорогие.


12 0

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