Кременчужан запрошують до Десантно-штурмових військ

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Вимоги до прийняття на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу до Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Кременчуцький військкомат опублікував інформацію щодо вимог до прийняття на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу до Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. На військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу приймаються:

громадяни призивного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби;

військовозобов’язані, а також жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою;

військовослужбовці, які проходять строкову військову службу;

військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Вік для прийняття кандидатів на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського та старшинського складу становить від 18 до 40 років.





Довідково. Стаття 20. Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» N2232-ХІI—1992 року (із змінами).

Разом з тим, громадяни України, які не досягли граничного віку перебування в запасі, у разі настання особливого періоду можуть бути прийняті на військову службу за контрактом на строк військової служби в календарному обчисленні, встановлений частиною третьою статті 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» №2232-ХІI—1992 року (із змінами). Відповідно до статті 28 того ж Закону граничний вік перебування військовозобов’язаних у запасі — до 60 років.





Основними вимогами під час відбору та прийняття на військову службу за контрактом до Десантно-штурмових військ ЗС України є:

стан здоров’я та придатність до військової служби у Десантно-штурмових військах ЗС України за медичними показниками та показниками профвідбору;

фізична підготовленість та психологічна стійкість кандидата на військову службу;

загальноосвітній рівень;

мотивація до військової служби;

рівень сформованості ідейних цінностей, моральних та професійних якостей.

Вимоги до прийняття на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу іноземців та осіб без громадянства.



Іноземці та особи без громадянства раніше не судимі та які перебувають в Україні на законних підставах, можуть бути прийняті на військову службу за контрактом до Десантно-штурмових військ ЗС України на посади рядового, сержантського і старшинського складу, з випробувальним терміном два місяці.



Довідково. Стаття 211, 212. Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» N2232-ХІI—1992 року (із змінами).

Грошове забезпечення військовослужбовця рядового, сержантського складу

Грошове забезпечення військовослужбовця залежить від займаної посади, військового звання, кваліфікації, терміну проходження військової служби. На сьогоднішній час грошове забезпечення осіб рядового, сержантського та старшинського складу становить від 7000 до 8500 грн.





Один раз на рік надається:

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі місячного окладу грошового утримання (на підставі відповідних підтверджуючих документів)

грошова допомога на оздоровлення у разі надання щорічної чергової відпустки, у розмірі місячного грошового забезпечення.

При переїзді до нового місця військової служби в інший населений пункт виплачується грошова допомога у розмірі 100% місячного грошового забезпечення на військовослужбовця та 50% місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї.





Вакансії, які існують у Десантно-штурмових військах Збройних Сил України





Інформація про наявність вакансій за військові частини Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знаходяться у обласних та районних військових комісаріатах України. Перелік вакантних посад, щомісячно оновлюється на підставі заявок з військових частин ДШВ ЗС України.



В 199 навчальному центрі Десантно-штурмових військ Збройних Сил України проводиться підготовка військовослужбовців за контрактом за наступними спеціальностями:

Стpілецькі та розвідувальні спеціальності (стpілецькі): стрілець

Танкові спеціальності: механік-водій, навідник-оператор

Спеціальності бойових машин і бpонетpанспоpтеpів (бойових машин десанту, колісних бpонетpанспоpтеpів): водій, навідник, механік-водій, навідник-оператор

Спеціальності артилерії: оператор, навідник

Спеціальності з експлуатації автомобільної техніки (автомобілів): водій

Порядок відбору кандидатів на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу.





Процедура відбору громадян для прийняття на військову службу за контрактом передбачає:

вивчення особистих якостей, установлення відповідності рівня їх освіти та професійної підготовки;

організації медичного огляду;

перевірки рівня фізичної підготовки;

проведення заходів професійно-психологічного відбору;

проведення спеціальної перевірки (у разі необхідності).

Довідково. У разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України контракт з громадянином (військовослужбовцем) укладається до отримання результатів спеціальної перевірки.





Громадяни, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, подають до військових комісаріатів за місцем перебування на військовому обліку або реєстрацією місця проживання чи перебування заяву, а військовослужбовці строкової військової служби подають рапорт на ім’я командира військової частини з проханням щодо прийняття їх на військову службу за контрактом, а також за встановленими формами письмові згоди на використання та обробку персональних даних, проведення спеціальної перевірки відомостей.

Районні (міські) військові комісаріати, на підставі переліку вакантних посад, пропонують потенційним кандидатам посади, з урахуванням пріоритетності в їх комплектуванні.



На громадян призовного віку, військовозобов’язаних і жінок, стосовно яких за результатами попереднього вивчення прийняте позитивне рішення, командиром військової частини надається письмова згода на проведення відбору та оформлення особової справи та направлення до військової частини (або навчального центру) для укладення контракту.



На громадян, які звернулися із заявою безпосередньо до військової частини до Письмової згоди обов’язково додаються матеріали проведеного у військовій частині професійно-психологічного відбору та перевірки рівня фізичної підготовки.



Наявність Письмової згоди військової частини до районного (міського) військового комісаріату на проведення вивчення громадян, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, є невід’ємною умовою для початку відбору кандидата на військову службу за контрактом.





Перед прийняттям на військову службу за контрактом кандидат подає до військового комісаріату, де перебуває на військовому обліку, або військової частини за місцем проходження строкової військової служби так і документи:

автобіографію в рукописному і надрукованому примірниках;

копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння індивідуального ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків та інших обов’язкових платежів;

копії документів про освіту та трудову діяльність;

службову характеристику (з місця роботи або навчання);

копії документів про народження та сімейний стан;

медичну довідку про стан здоров’я;

довідку про склад сім’ї та місце реєстрації або фактичного проживання;

військовий квиток (для військовозобов’язаних);

письмову згоду на проведення спеціальної перевірки (у разі необхідності).



З кандидатами, визнаними придатними до військової служби у Десантно-штурмових військах ЗС України за станом здоров’я для прийняття на військову службу за контрактом, увійськовій частині організовується перевірка рівня фізичної підготовленості за нормативами, визначеними наказом Міністра оборони України «Про затвердження Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України».



Довідково. Пункт 2.16 Розділу 2. «Військова служба за контрактом», «Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України» (зі змінами)



Строки військової служби при прийнятті на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу.

Для громадян України, які вперше прийняті на військову службу за контрактом, встановлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні:

з військовослужбовцями, прийнятими на посади рядового складу — строком на 3 роки;

з військовослужбовцями, прийнятими на посади сержантського і старшинського складу — строком від 3 до 5 років залежно від згоди сторін;

з військовослужбовцями, які приймаються на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану — до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію;

з військовослужбовцями строкової військової служби та військовослужбовцями військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців, осіб, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактому період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану (настання воєнного часу) або оголошення рішення про демобілізацію — строком на 6 місяців.



(У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія таких контрактів припиняється достроково). Стаття 231. Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» «N2232-ХІI—1992 року (із змінами).



За додатковою інформацією та для співбесіди звертайтеся до Кременчуцького об'єднаного міського військового комісаріату за адресою: м.Кременчук, вул.Генерала Жадова, б.6 або за тел (05366) 3-10-45