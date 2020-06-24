Кременчужан запрошують до Десантно-штурмових військ

Вимоги до прийняття на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу до Десантно-штурмових військ Збройних Сил України
Кременчуцький військкомат опублікував інформацію щодо вимог до прийняття на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу до Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. На військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу приймаються:
Вік для прийняття кандидатів на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського та старшинського складу становить від 18 до 40 років.
Довідково. Стаття 20. Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» N2232-ХІI—1992 року (із змінами).
Разом з тим, громадяни України, які не досягли граничного віку перебування в запасі, у разі настання особливого періоду можуть бути прийняті на військову службу за контрактом на строк військової служби в календарному обчисленні, встановлений частиною третьою статті 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» №2232-ХІI—1992 року (із змінами). Відповідно до статті 28 того ж Закону граничний вік перебування військовозобов’язаних у запасі — до 60 років.
Основними вимогами під час відбору та прийняття на військову службу за контрактом до Десантно-штурмових військ ЗС України є:
Вимоги до прийняття на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу іноземців та осіб без громадянства.
Іноземці та особи без громадянства раніше не судимі та які перебувають в Україні на законних підставах, можуть бути прийняті на військову службу за контрактом до Десантно-штурмових військ ЗС України на посади рядового, сержантського і старшинського складу, з випробувальним терміном два місяці.
Довідково. Стаття 211, 212. Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» N2232-ХІI—1992 року (із змінами).
Грошове забезпечення військовослужбовця рядового, сержантського складу
Грошове забезпечення військовослужбовця залежить від займаної посади, військового звання, кваліфікації, терміну проходження військової служби. На сьогоднішній час грошове забезпечення осіб рядового, сержантського та старшинського складу становить від 7000 до 8500 грн.
Один раз на рік надається:
Вакансії, які існують у Десантно-штурмових військах Збройних Сил України
Інформація про наявність вакансій за військові частини Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знаходяться у обласних та районних військових комісаріатах України. Перелік вакантних посад, щомісячно оновлюється на підставі заявок з військових частин ДШВ ЗС України.
В 199 навчальному центрі Десантно-штурмових військ Збройних Сил України проводиться підготовка військовослужбовців за контрактом за наступними спеціальностями:
Порядок відбору кандидатів на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу.
Процедура відбору громадян для прийняття на військову службу за контрактом передбачає:
Довідково. У разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України контракт з громадянином (військовослужбовцем) укладається до отримання результатів спеціальної перевірки.
Громадяни, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, подають до військових комісаріатів за місцем перебування на військовому обліку або реєстрацією місця проживання чи перебування заяву, а військовослужбовці строкової військової служби подають рапорт на ім’я командира військової частини з проханням щодо прийняття їх на військову службу за контрактом, а також за встановленими формами письмові згоди на використання та обробку персональних даних, проведення спеціальної перевірки відомостей.
Районні (міські) військові комісаріати, на підставі переліку вакантних посад, пропонують потенційним кандидатам посади, з урахуванням пріоритетності в їх комплектуванні.
На громадян призовного віку, військовозобов’язаних і жінок, стосовно яких за результатами попереднього вивчення прийняте позитивне рішення, командиром військової частини надається письмова згода на проведення відбору та оформлення особової справи та направлення до військової частини (або навчального центру) для укладення контракту.
На громадян, які звернулися із заявою безпосередньо до військової частини до Письмової згоди обов’язково додаються матеріали проведеного у військовій частині професійно-психологічного відбору та перевірки рівня фізичної підготовки.
Наявність Письмової згоди військової частини до районного (міського) військового комісаріату на проведення вивчення громадян, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, є невід’ємною умовою для початку відбору кандидата на військову службу за контрактом.
Перед прийняттям на військову службу за контрактом кандидат подає до військового комісаріату, де перебуває на військовому обліку, або військової частини за місцем проходження строкової військової служби так і документи:
З кандидатами, визнаними придатними до військової служби у Десантно-штурмових військах ЗС України за станом здоров’я для прийняття на військову службу за контрактом, увійськовій частині організовується перевірка рівня фізичної підготовленості за нормативами, визначеними наказом Міністра оборони України «Про затвердження Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України».
Довідково. Пункт 2.16 Розділу 2. «Військова служба за контрактом», «Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України» (зі змінами)
Строки військової служби при прийнятті на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу.
Для громадян України, які вперше прийняті на військову службу за контрактом, встановлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні:
(У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія таких контрактів припиняється достроково). Стаття 231. Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» «N2232-ХІI—1992 року (із змінами).
За додатковою інформацією та для співбесіди звертайтеся до Кременчуцького об'єднаного міського військового комісаріату за адресою: м.Кременчук, вул.Генерала Жадова, б.6 або за тел (05366) 3-10-45