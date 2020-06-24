На Полтавщині на 850 гривень оштрафували шахрайку, яка обдурила жінку на 10 тисяч гривень

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 547 Коментарів: 1

Шахрайську схему провернули за допомогою таксиста, який забрав покупки та передав їх обвинуваченій. Потерпіла віддала телефон та телевізор, бо отримала смс-повідомлення про нібито оплату потрібної суми за товари

19 червня Карлівський районний суд виніс вирок жінці за порушення ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Обвинувачена «працювала» у змові з іншою невстановленою особою, яка обіцяла за роботу 400-500 гривень. Шахрайка мала була отримати техніку та відправити поштою у Вінницьку область.





12 квітня людина «X» знайшла на OLX об'яву про продаж телевізора марки «KIVI» та мобільного телефону марки «Samsung Galaxy J3 Gold. Загальна вартість покупок - 10 тисяч гривень. У той день людина «X» зідзвонилася з жінкою, яка продавала гаджети. 12 квітня потерпілій прийшло неправдиве повідомлення про переказ на її банківську картку 10 тисяч гривень. Остання віддала телевізор і телефон таксисту, який був не в курсі шахрайської схеми. Техніку таксист відвіз в центр Карлівки, передав речі обвинуваченій. Жінка заплатила таксисту за послуги. Потім засуджена хотіла збути техніку в ломбарди. Але цього зробити не вийшло, бо був вихідний (неділя).





13 квітня обвинувачена відправила речі «Новою поштою» з Карлівки в місто Калинівка Вінницької області.





Суд затвердив угоду про примирення, визнав жінку винною та призначив 850 гривень штрафу. Телевізор та телефон повернули власниці.





Вирок може бути оскаржений.





Текст вироку можна прочитати тут.





Щоб не стати жертвою такого обману, після отримання смс про зарахування грошей на банківську карту варто перевірити баланс карти. Зробити це можна за допомогою онлайн-банкінку, або зателефонувавши на офіційну гарячу лінію банку. Коли впевнилися, що гроші справді «зайшли» на рахунок, товар можна передавати третім особам.