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Кременчук, Політика

В Кременчуг приехал губернатор Синегубов – мэр просит у него денег

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 2 064 Коментарів: 9

 

Губернатор сразу поехал в больницу

Сегодня, 24 июня, в Кременчуг с рабочим визитом приехал губернатор Полтавщины Олег Синегубов.


 

Губарнатор (второй слева) на заводе «Кредмаш»


По программе, он должен посетить в городе несколько объектов. Первый визит был в больницу интенсивного лечения «Кременчугскую». «Кременчугская» – опорная больница в гоститальном округе, именно сюда в период эпидемии из районов направляют всех пациентов с подозрением на коронавирус (Глобинский, Козельщинский, Кременчугский и др.).


Во время посещения больницы «Кременчугской» губернатора сопровождал мэр Кременчуга Виталий Малецкий. Он рассказал руководителю области о планируемых капитальных ремонтах больничных отделений. Директор больницы Оксана Корлякова сообщила, что на капремонт отделения реанимации необходимо более 6 миллионов гривен. Также она рассказала, что проект строительства нового приемного отделения рассчитан на 10 миллионов.


Мэр говорил о необходимости областного софинансирования капитальных ремонтов больничных отделений. Когда возник вопрос о том, готова ли область выделить деньги на капитальные ремонты опорной больницы «Кременчугской», губернатор сказал, что деньги можно поискать при пересмотре областного бюджета или же запланировать эти суммы в бюджете на 2021 год.


После «Кременчугской» губернатор посетил завод «Кредмаш».


В Кременчуге он ещё посетит ЦНАП. А потом уедет в Кривуши - смотреть амбулаторию семейной медицины. Дальше по плану – Песчаное и Пришиб.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: губернатор Полтавщины Олег Синегубр рабочий визит больница "Кременчугская" завод "Кредмаш" Кременчуг капремонты в больнице
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 9

186
JJAbrams:
Сьогодні, 14:39

Наверно в Полтаве это нормально парковаться на своих ведрах на разметке для остановки общественного транспорта.


11 1
1 286
shtai:
Сьогодні, 14:47

Мэр говорил о необходимости областного софинансирования капитальных ремонтов больничных отделений. Когда возник вопрос о том, готова ли область выделить деньги на капитальные ремонты опорной больницы «Кременчугской», губернатор сказал, что деньги можно поискать при пересмотре областного бюджета или же запланировать эти суммы в бюджете на 2021 год.

 

А смысл? При более-менее серьезных заболеваниях оттуда возвращаются только трупы. Не даром мэр хочет закрытия ЦРБ - слишком уж опасный конкурент у которого хотят лечится многие жители города.


10 2
257
gansit:
Сьогодні, 15:02

Цитата: shtai

Не даром мэр хочет закрытия ЦРБ - слишком уж опасный конкурент у которого хотят лечится многие жители города.

Там дело в другом,у некоторых есть желание с ЦРБ сделать элитный дом престарелых,здания ну очень подходят,лёгких ремонт за бюджетные деньги и начинай "рубать капусту".


8 1
152
Trevak:
Сьогодні, 15:07

Бугагаsmile

Так вот оно в чём дело.12 дней без ковидных,а тут перед приездом по нарастающей.


3 1
165
Piton78:
Сьогодні, 15:08

А Віталька не промах відразу грошей просити! А нехай спочатку розкаже і покаже за які шиши газетку проплатили потім вишеньки купили а тепер дайте нам бідним нещасним грошиків щоб було знову що пиляти!


8 1
207
ksenaksenia:
Сьогодні, 15:13

Цитата: JJAbrams

Наверно в Полтаве это нормально парковаться на своих ведрах на разметке для остановки общественного транспорта.

в Полтаве вообще разметки нет, знаков нет, заезжаешь как у паралельную вселенную


3 4
53
Yaroslav:
Сьогодні, 15:44

ничего в этом плохого не вижу, это на благо города! Не себе же просит


3 5
56
Максим Бабкин:
Сьогодні, 15:49

Губарнатор (второй слева) на заводе «Кредмаш» (как будто никто не знает как выглядит Синегубов) СМИ Кременчуга смешат с каждой статьей все больше и больше...


1 4
134
marinochka__30:
Сьогодні, 15:53

Пусть финансируют ничего плохого в этом не вижу.


1 3

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