В Кременчуг приехал губернатор Синегубов – мэр просит у него денег

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 2 064 Коментарів: 9

Сегодня, 24 июня, в Кременчуг с рабочим визитом приехал губернатор Полтавщины Олег Синегубов.





Губарнатор (второй слева) на заводе «Кредмаш»



По программе, он должен посетить в городе несколько объектов. Первый визит был в больницу интенсивного лечения «Кременчугскую». «Кременчугская» – опорная больница в гоститальном округе, именно сюда в период эпидемии из районов направляют всех пациентов с подозрением на коронавирус (Глобинский, Козельщинский, Кременчугский и др.).



Во время посещения больницы «Кременчугской» губернатора сопровождал мэр Кременчуга Виталий Малецкий. Он рассказал руководителю области о планируемых капитальных ремонтах больничных отделений. Директор больницы Оксана Корлякова сообщила, что на капремонт отделения реанимации необходимо более 6 миллионов гривен. Также она рассказала, что проект строительства нового приемного отделения рассчитан на 10 миллионов.



Мэр говорил о необходимости областного софинансирования капитальных ремонтов больничных отделений. Когда возник вопрос о том, готова ли область выделить деньги на капитальные ремонты опорной больницы «Кременчугской», губернатор сказал, что деньги можно поискать при пересмотре областного бюджета или же запланировать эти суммы в бюджете на 2021 год.



После «Кременчугской» губернатор посетил завод «Кредмаш».





В Кременчуге он ещё посетит ЦНАП. А потом уедет в Кривуши - смотреть амбулаторию семейной медицины. Дальше по плану – Песчаное и Пришиб.