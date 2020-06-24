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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Ось скільки «карантинних» протоколів склали патрульні поліцейські Кременчука з кінця березня

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 798 Коментарів: 1

Найпродуктивнішим виявився квітень

Наприкінці березня цього року нардепи ухвалили закон, який встановлює відповідальність за порушення правил карантину. Мова йде про появу статті 44-3 Кодексу України про адмінправопорушення (порушення правил щодо карантину людей).


«Телеграфу» стало цікаво, скільки «карантинних» протоколів склали патрульні поліцейські Кременчука з кінця березня по 19 червня. Цікавили не лише загальне число, а щомісячна «картина».


 

Ілюстративне фото


Згідно з відповіддю на запит, з 20 березня по 19 червня цього року кременчуцькі копи склали 122 протоколи за ст. 44-3 КУпАП.

  • з 20 березня по 31 березня - 8 протоколів;
  • з 1 квітня по 30 квітня - 104 протоколи;
  • з 1 травня по 31 травня - 8 протоколів;
  • з 1 червня по 19 червня - 2 протоколи.

 

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин админпротокол
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

266
cheh_a:
Сьогодні, 15:50

ломаем жору-*** альботрос

лучше много по чуть чуть чем много и один раз


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