Ось скільки «карантинних» протоколів склали патрульні поліцейські Кременчука з кінця березня

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 798 Коментарів: 1

Наприкінці березня цього року нардепи ухвалили закон, який встановлює відповідальність за порушення правил карантину. Мова йде про появу статті 44-3 Кодексу України про адмінправопорушення (порушення правил щодо карантину людей).





«Телеграфу» стало цікаво, скільки «карантинних» протоколів склали патрульні поліцейські Кременчука з кінця березня по 19 червня. Цікавили не лише загальне число, а щомісячна «картина».





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Згідно з відповіддю на запит, з 20 березня по 19 червня цього року кременчуцькі копи склали 122 протоколи за ст. 44-3 КУпАП.