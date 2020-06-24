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Кременчук, Освіта

Юні кременчужани перемогли у Всеукраїнському дистанційному фестивалі «Творча весна»

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 286

 

Усі троє переможців – вихованці Кременчуцького міського центру позашкільної освіти

Вихованці Кременчуцького міського центру позашкільної освіти здобули призові місця у Всеукраїнському дистанційному фестивалі «Творча весна». Про це інформує департамент освіти Кременчука.


Тож троє переможців отримали дипломи у таких конкурсах:

  • Марина Блохіна нагороджена дипломом І ступеня, конкурс «Місто майстрів» (вихованка гуртка образотворчого мистецтва, керівник Оксана Поліщук);
  • Анастасія Пишна нагороджена дипломом ІІ ступеня, конкурс «Весняний КіноДрайв» (вихованка відеостудії «Березіль», керівник Костянтин Холодняк);
  • Дмитро Комар нагороджений дипломом ІІІ ступеня, конкурс «Foto Fishki» (вихованець фотогуртка, керівник Валентина Холодняк);
  • Марина Блохіна нагороджена дипломом ІІІ ступеня, конкурс «Time to sing», (вихованка гуртка образотворчого мистецтва, керівник Оксана Поліщук).
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: департамент освіти Кременчука
Теги: победа фестиваль конкурсы творчество
компанія «Інтера Люкс»

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