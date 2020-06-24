Юні кременчужани перемогли у Всеукраїнському дистанційному фестивалі «Творча весна»

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 286

Вихованці Кременчуцького міського центру позашкільної освіти здобули призові місця у Всеукраїнському дистанційному фестивалі «Творча весна». Про це інформує департамент освіти Кременчука.





Тож троє переможців отримали дипломи у таких конкурсах: