Юні кременчужани перемогли у Всеукраїнському дистанційному фестивалі «Творча весна»
Сьогодні, 15:32
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Усі троє переможців – вихованці Кременчуцького міського центру позашкільної освіти
Вихованці Кременчуцького міського центру позашкільної освіти здобули призові місця у Всеукраїнському дистанційному фестивалі «Творча весна». Про це інформує департамент освіти Кременчука.
Тож троє переможців отримали дипломи у таких конкурсах:
- Марина Блохіна нагороджена дипломом І ступеня, конкурс «Місто майстрів» (вихованка гуртка образотворчого мистецтва, керівник Оксана Поліщук);
- Анастасія Пишна нагороджена дипломом ІІ ступеня, конкурс «Весняний КіноДрайв» (вихованка відеостудії «Березіль», керівник Костянтин Холодняк);
- Дмитро Комар нагороджений дипломом ІІІ ступеня, конкурс «Foto Fishki» (вихованець фотогуртка, керівник Валентина Холодняк);
- Марина Блохіна нагороджена дипломом ІІІ ступеня, конкурс «Time to sing», (вихованка гуртка образотворчого мистецтва, керівник Оксана Поліщук).
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: департамент освіти Кременчука