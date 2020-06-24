Вночі кременчужанка залишилася без ювелірки

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 834 Коментарів: 7

Сьогодні, 24 червня, близько 1.00 до правоохоронців звернулася схвильована жінка. Вона повідомила, що на вулиці Небесної Сотні невідомі чоловіки забрали у неї золоті прикраси, сіли до автомобіля та поїхали геть. Про це інформує патрульна поліція.





Згодом патрульні зупинили автівку. У машині були чоловіки, яких впізнала заявниця. На місце викликали слідчих.





У Кременчуцькому відділі поліції повідомили, що поки слідчі дають юридичну кваліфікацію. Попередньо, це шахрайство.



