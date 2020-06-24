Вночі кременчужанка залишилася без ювелірки

Руки до справи доклали чоловіки, яких невдовзі затримали
Сьогодні, 24 червня, близько 1.00 до правоохоронців звернулася схвильована жінка. Вона повідомила, що на вулиці Небесної Сотні невідомі чоловіки забрали у неї золоті прикраси, сіли до автомобіля та поїхали геть. Про це інформує патрульна поліція.
Згодом патрульні зупинили автівку. У машині були чоловіки, яких впізнала заявниця. На місце викликали слідчих.
У Кременчуцькому відділі поліції повідомили, що поки слідчі дають юридичну кваліфікацію. Попередньо, це шахрайство.