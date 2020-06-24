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Надзвичайні новини

Вночі кременчужанка залишилася без ювелірки

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 834 Коментарів: 7

Руки до справи доклали чоловіки, яких невдовзі затримали

Сьогодні, 24 червня, близько 1.00 до правоохоронців звернулася схвильована жінка. Вона повідомила, що на вулиці Небесної Сотні невідомі чоловіки забрали у неї золоті прикраси, сіли до автомобіля та поїхали геть. Про це інформує патрульна поліція.


Згодом патрульні зупинили автівку. У машині були чоловіки, яких впізнала заявниця. На місце викликали слідчих.


У Кременчуцькому відділі поліції повідомили, що поки слідчі дають юридичну кваліфікацію. Попередньо, це шахрайство.


3
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: ювелирные изделия
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 7

543
Fox:
Сьогодні, 13:34

Зачем среди ночи летом, когда все украшения на виду, ходить обвешенной золотом? Это же такой соблазн и приманка для грабителей.

 

Если вы сами себя не защитите и не промоделируете ситауцию наперед, никто это не сделает вместо вас.


11 5
879
Angel737:
Сьогодні, 14:04

Fox

Соглашусь.

* Если уже и носить украшения, дак днём и когда в сопровождении мужчины.

А то ведь, в это лихое время можно не только здоровья и нервов лишится, но и жизни.

 

P.S.

Ну а Копам - Похвала и Респект!


7 2
257
gansit:
Сьогодні, 14:54

Какое шахрайство,тут чистый грабеж группой лиц и совсем другая статья,но видать спускают на тормозах.


7 1
20
balbes:
Сьогодні, 15:07

Цитата: Angel737
Fox

Соглашусь.

* Если уже и носить украшения, дак днём и когда в сопровождении мужчины.

А то ведь, в это лихое время можно не только здоровья и нервов лишится, но и жизни.

 

P.S.

Ну а Копам - Похвала и Респект!

Респект за оперативность и ГАНЬБА за юридичну кваліфікацію
ШАХРАЙСТВО

  Жулики и грабители это 2 разных вида преступников

 


4 1
152
Trevak:
Сьогодні, 15:11

Цитата: Fox

Зачем среди ночи летом, когда все украшения на виду, ходить обвешенной золотом? Это же такой соблазн и приманка для грабителей.

 

Ситуации разные бывают и это не повод ходить по городу и боятся за своё имущество или жизнь.Не было бы у неё золота,отобрали мобилку или туфли.


2 2
543
Fox:
Сьогодні, 15:21

Цитата: Trevak
Цитата: Fox

Зачем среди ночи летом, когда все украшения на виду, ходить обвешенной золотом? Это же такой соблазн и приманка для грабителей.

 

Ситуации разные бывают и это не повод ходить по городу и боятся за своё имущество или жизнь.Не было бы у неё золота,отобрали мобилку или туфли.

К сожалению, время сейчас страшное, много озлобленных и безработных, поэтому криминальная хроника пестрит новыми сообщениями каждый день. И согласитесь, что золото - более привлекательный объект на уровне подсознания грабителей, чем б/у туфли или неизвестно, какой марки мобилка в кармане.


4 1
3 859
zzzzzz:
Сьогодні, 15:53

Цитата: Fox
золото - более привлекательный объект
а если зубы золотые, тоже снимать?


2 1

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