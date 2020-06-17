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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Боксер Сергій Радченко зійдеться на ринзі з досвідченим поляком Матеушем Мастернаком

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 296 Коментарів: 1

 

Це вже буде п'ятий бій кременчуцького боксера в Польщі

Кременчуцький боксер Сергій Радченко (7-6, 2 KO) проведе бій проти польського боксера Матеуша Мастернака (41-5, 28 КО). 8-раундовий поєдинок відбудеться в Кельце 26 червня. Цей бій стане головним на вечорі боксу Suzuki Boxing Night II.


Бій Мастернак-Радченко буде неофіційним. Сам бій пройде за правилами професійного боксу, але він не буде рейтинговим.


Цікаво, що польський боксер Матеуш Мастернак є чемпіоном світу серед молоді та чемпіоном Європи серед професіоналів. Поляк має величезний досвід виступів серед професіоналів, проте цього року Польща покладає на нього надію в Олімпіаді. Матеуш Мастернак вже цього року провів у Лондоні один бій за ліцензію на Олімпійські ігри 2020, проте змагання зупинили через пандемію коронавіруса.

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Автор: Альона Душенко
Теги: бокс Радченко Сергій Радченко

Коментарі: 1

242
cheh_a:
Сьогодні, 15:28

жаль конечно но шансов нема


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