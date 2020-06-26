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Почалося: вміст кишкової палички у Дніпрі перевищує норму

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Фахівці не рекомендують купатися на Центральному пляжі

У Кременчуці почали перевіряти місця масового відпочинку містян на рівень забрудненості у відкритих водоймах – на Центральному пляжі вода не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. За інформацією завідувача Кременчуцьким МВ ПЛД ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» Андрія Полякова, проводитимуть щотижневий відбір та лабораторні дослідження проб води.


За результатами санітарно-мікробіологічного дослідження від 22 червня, індекс лактозопозитивної кишкової палички на Центральному пляжі становить:

  • на початку (район кафе «Ахтамар») – 13 000 (при нормативному показнику не більше 10 000);
  • наприкінці (район колишнього кафе «Арарат») – 21 000 (при нормативному показнику не більше 10 000).

Індекс ЛКП свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми. Лактозопозитивна кишкова паличка при потраплянні у шлунково-кишковий тракт людини може викликати гострі кишкові інфекції, особливо ці захворювання небезпечні для дітей. Тому лікарі радять утриматися від купання на Центральному пляжі.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Днепр загрязненность пляж купание центральный пляж

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