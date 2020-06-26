Почалося: вміст кишкової палички у Дніпрі перевищує норму

У Кременчуці почали перевіряти місця масового відпочинку містян на рівень забрудненості у відкритих водоймах – на Центральному пляжі вода не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. За інформацією завідувача Кременчуцьким МВ ПЛД ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» Андрія Полякова, проводитимуть щотижневий відбір та лабораторні дослідження проб води.
За результатами санітарно-мікробіологічного дослідження від 22 червня, індекс лактозопозитивної кишкової палички на Центральному пляжі становить:
Індекс ЛКП свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми. Лактозопозитивна кишкова паличка при потраплянні у шлунково-кишковий тракт людини може викликати гострі кишкові інфекції, особливо ці захворювання небезпечні для дітей. Тому лікарі радять утриматися від купання на Центральному пляжі.