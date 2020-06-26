Нова пацієнтка: на COVID-19 захворіла 78-річна кременчужанка, її ушпиталили

Вчора, 21:28 Переглядів: 1 346

26 червня в Кременчуці зареєстрували один новий випадок коронавірусної хвороби. Як повідомив міський голова Віталій Малецький, позитивний ПЛР-тест виявився у жінки 78 років, яка перебувала в контакті з пацієнткою з раніше підтвердженим COVID-19.





Хвору госпіталізували до інфекційного відділення ЛІЛ «Кременчуцька», стан її здоров‘я лікарі оцінюють як задовільний.



