Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Нова пацієнтка: на COVID-19 захворіла 78-річна кременчужанка, її ушпиталили

Вчора, 21:28 Переглядів: 1 346

 

Стан здоров‘я хворої лікарі оцінюють як задовільний

26 червня в Кременчуці зареєстрували один новий випадок коронавірусної хвороби. Як повідомив міський голова Віталій Малецький, позитивний ПЛР-тест виявився у жінки 78 років, яка перебувала в контакті з пацієнткою з раніше підтвердженим COVID-19.


Хвору госпіталізували до інфекційного відділення ЛІЛ «Кременчуцька», стан її здоров‘я лікарі оцінюють як задовільний.


Станом на вечір 26 червня на стаціонарному лікуванні у нашому місті перебувають четверо пацієнтів з коронавірусною інфекцією і один пацієнт лікується амбулаторно.


Нагадаємо, вчора, 25 червня, коронавірус виявили у 32-річного чоловіка.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус заболеваемость пациенты больница «Кременчугская» инфекционное отделение
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