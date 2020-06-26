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У Кременчуці зупинили водія під наркотиками, якого 23 рази ловили за п'яне водіння

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1 103

 

Про, ймовірно, нетверезого кермувальника ВАЗу до поліції повідомили пильні містяни

26 червня близько 11.00 у Кременчуці зупинили водія під наркотиками за кермом ВАЗу 21074, якого 24-й раз зловили за п'яне водіння.


За інформацією пресслужби патрульної поліції нашого міста, екіпаж копів отримав повідомлення про, ймовірно, нетверезого керманича від пильних громадян. Інспектори відреагували на повідомлення та зупинили автомобіль.


За кермом знаходився 29-річний кременчужанин, який мав явні ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти освідування чоловік категорично відмовився.


Як з'ясувалося, на водія патрульні неодноразово складали адміністративні матеріали за нетверезе водіння, він позбавлений права керування авто. З 2018 року 23 протоколи було направлено до суду, але чоловіка це не зупиняє.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель наркотики полиция админпротокол
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