Детские лагеря отдыха будут закрыты до 1 июля – решение Госкомиссии

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Детские лагеря отдыха будут закрыты до 1 июля – это как минимум. Такое решение приняла сегодня, 16 июня, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.





«Зоряний», Кременчуг



Основные аргументы в пользу закрытия лагерей такие:

В лагеря съедутся дети из разных регионов страны с разным уровнем заболеваемости Covid-19, это может спровоцировать вспышку коронавирусной инфекции. Такая вспышка вероятна даже в региональном лагере, куда съезжаются дети из разных районов области.

Медики и чиновники опасаются вспышек в лагерях традиционных кишечных инфекций – без этого не обходится ни один летний сезон. В случае вспышки кишечных инфекций, детей из лагеря нужно везти в инфекционное отделение – а эти отделения сегодня заняты пациентами с Covid-19. Куда же везти детей?





Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в сезоне лето-2020 планировалось оздоровить в лагерях отдыха 1,2 млн. детей, большинство из которых относится к льготным категориям. Но МОЗ считает рискованным открывать лагеря раньше 1 июля как минимум.



Кроме того, как сообщил министр, в ходе проверок в детских лагерях были установлены факты недостаточного контроля за детским питанием и нарушения санитарно-гигиенических норм.



В итоге министр здравоохранения сказал:





– У зв’язку з цим та у зв’язку з погіршенням сьогоднішньої ситуації з епідемією коронавірусу ми вважаємо, що відкриття закладів оздоровлення в даний час є передчасним. В той же час ми не виключаємо такого рішення, починаючи з 1 липня, але не раніше.





Степанов добавил, что контрольным днем станет 22 июня – в этот день по результатам мониторинга эпидемиологической ситуации в Украине, Кабмин попробует принять решение о дате открытия детских лагерей.







В Кременчуге

Решение Госкомиссии и МОЗ естественно распространяется и на Кременчуг. Профильному вице-мэру Ольге Усановой неоднократно задавались вопросы о дате открытия пригородных детских лагерей отдыха. Она отвечала, что решение по Кременчугу будет принято после соответствующих решений МОЗ и Госкомиссии. Сегодня МОЗ и Госкомиссия приняли решение – до 1 июля детские лагеря закрыты.



Напомним, к приёму кременчугских детей в этом сезоне готовы четыре лагеря: «Звездный», «Спутник», «Солнечный» и «Эрудит». Лагерь «Чайка» в этом сезоне работать не будет.