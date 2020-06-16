Детские лагеря отдыха будут закрыты до 1 июля – решение Госкомиссии

Детские лагеря отдыха будут закрыты до 1 июля – это как минимум. Такое решение приняла сегодня, 16 июня, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
«Зоряний», Кременчуг
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в сезоне лето-2020 планировалось оздоровить в лагерях отдыха 1,2 млн. детей, большинство из которых относится к льготным категориям. Но МОЗ считает рискованным открывать лагеря раньше 1 июля как минимум.
Кроме того, как сообщил министр, в ходе проверок в детских лагерях были установлены факты недостаточного контроля за детским питанием и нарушения санитарно-гигиенических норм.
В итоге министр здравоохранения сказал:
Степанов добавил, что контрольным днем станет 22 июня – в этот день по результатам мониторинга эпидемиологической ситуации в Украине, Кабмин попробует принять решение о дате открытия детских лагерей.
Решение Госкомиссии и МОЗ естественно распространяется и на Кременчуг. Профильному вице-мэру Ольге Усановой неоднократно задавались вопросы о дате открытия пригородных детских лагерей отдыха. Она отвечала, что решение по Кременчугу будет принято после соответствующих решений МОЗ и Госкомиссии. Сегодня МОЗ и Госкомиссия приняли решение – до 1 июля детские лагеря закрыты.
Напомним, к приёму кременчугских детей в этом сезоне готовы четыре лагеря: «Звездный», «Спутник», «Солнечный» и «Эрудит». Лагерь «Чайка» в этом сезоне работать не будет.