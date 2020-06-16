Кременчуцькі патрульні виявили п'яного водія, який не мав права сідати за кермо

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 474

Сьогодні, близько 15.00, на вулиці Ігоря Сікорського патрульні зупинили автомобіль ВАЗ-21011, що їхав з порушенням правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм копи помітили у керманича явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловіку запропонували пройти огляд на стан сп’яніння, однак він відмовився в присутності двох свідків, - інформує патрульна поліція.





Під час складання матеріалів з'ясувалося, що чоловік позбавлений права керування транспортними засобами.





Інспектори склали на водія адміністративні матеріали:

за ч.1 ст.130 (Керування в стані сп’яніння);

за ч.4 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) КУпАП.

Надалі рішення щодо притягнення до відповідальності ухвалюватиме суду.