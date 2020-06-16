Кременчуцькі патрульні виявили п'яного водія, який не мав права сідати за кермо

Сьогодні, близько 15.00, на вулиці Ігоря Сікорського патрульні зупинили автомобіль ВАЗ-21011, що їхав з порушенням правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм копи помітили у керманича явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловіку запропонували пройти огляд на стан сп’яніння, однак він відмовився в присутності двох свідків, - інформує патрульна поліція.
Під час складання матеріалів з'ясувалося, що чоловік позбавлений права керування транспортними засобами.
Інспектори склали на водія адміністративні матеріали:
Надалі рішення щодо притягнення до відповідальності ухвалюватиме суду.