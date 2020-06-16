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Надзвичайні новини

Кременчуцькі патрульні виявили п'яного водія, який не мав права сідати за кермо

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 474

 

Водія позбавили права керувати транспортними засобами

Сьогодні, близько 15.00, на вулиці Ігоря Сікорського патрульні зупинили автомобіль ВАЗ-21011, що їхав з порушенням правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм копи помітили у керманича явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловіку запропонували пройти огляд на стан сп’яніння, однак він відмовився в присутності двох свідків, - інформує патрульна поліція.


Під час складання матеріалів з'ясувалося, що чоловік позбавлений права керування транспортними засобами.


Інспектори склали на водія адміністративні матеріали:

  • за ч.1 ст.130 (Керування в стані сп’яніння);
  • за ч.4 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) КУпАП.

Надалі рішення щодо притягнення до відповідальності ухвалюватиме суду.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель

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