У Кременчуці хочуть закрити відділення торгово-промислової палати

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Депутати готують звернення до Полтавської ТПП, щоб у місті залишили відділення

Полтавська торгово-промислова палата хоче закрити своє відділення у Кременчуці. Така інформація пролунала на засіданні президії голів фракцій та депутатських комісій 11 червня, де обговорювали питання майбутньої сесії міськради.





Міський голова Віталій Малецький вважає, що Кременчуцьке відділення ТПП має залишитися і надалі надавати послуги бізнесу міста, який дає 60-70% в бюджет області. Звернення про те, щоб зберегти відділення ТПП у місті, надходять від підприємств, зокрема, від кар'єроуправління «Кварц», заводу «Кредмаш».





Проте депутат Віталій Котляр іншої думки. Він не бачить проблем для бізнесу у зв'язку з ліквідацією ТПП у Кременчуці, оскільки послуги можна отримати й через інтернет.Тим більше, що це приватна компанія. І місто ніяк не може вплинути на її діяльність.





- Працювати з Києвом значно дешевше і швидше, - висловився Віталій Котляр.





Мер заявив, що на сесію міськради підготують звернення від депутатів до Полтавської ТПП з проханням залишити відділення у Кременчуці: ТПП нині платить податки у бюджет міста, а після ліквідації відділення місто їх позбудеться.





Довідка: Кременчуцьке відділення Полтавської ТПП це складова частина системи торгово-промислових палат України. Кременчуцьке відділення представляє інтереси Полтавської Торгово-промислової палати в південному регіоні Полтавської області і пропонує дійсним членам, а також підприємствам регіону весь спектр інформаційних, консультаційних, експертних, рекламних та інших послуг.



















