Париж, альбінос і їжак: що почитати кременчужанам

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Джоджо Мойєс «Париж для самотніх»
Нелл двадцять шість років, і вона ніколи не була в Парижі. Коли коханий Піт запрошує її на романтичні канікули до столиці Франції, ця ідея неабияк її надихає. Але все складається не так, як вона мріяла: Піт просто не приходить на вокзал, обіцяє приїхати наступним потягом. А далі - дзвінок: «Пробач, крихітко. Ніяк не виходить. Бажаю гарно провести час». Залишившись сама-одна в Парижі, дівчина відкриває нову себе, - таку, якої ніколи не знала, яку ніколи не випускала назовні, якою боялася бути. Можливо, ця подорож стане найсміливішою в її житті.
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Дара Корній «Місяцівна»
Терезу кличуть Місяцівною за незвичну зовнішність, бо таких, як вона, - альбіносів – називають людьми Місяця. Мама Василина, прагнучи врятувати її після автомобільної аварії, передає старовинний оберіг – лучницю, що багато століть супроводжує жінок із давнього шляхетного роду Коморовських. Однак після цього життя Терези докорінно змінюється: з настанням повні щось лихе наче вселяється в дівчину – і вона опритомнює на старому цвинтарі. Щоб здолати зло, Терезі доведеться пройти курс реабілітації в психлікарні, розплутати вузлики страшних родинних таємниць, зазирнути в очі власному майбуттю.
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Наталия Терентьева «Синдром отсутсвующего ежика»
Саме так Саша Лєлєкова, скромний чарівний дитячий лікар, називає своє бажання турбуватися про когось. Якщо зовсім нікого любити – заведи собі їжачка. Але Саші не потрібно цього робити. Дуже багатьом виявляється потрібна її любов. Коли її власна донька йде «до кращого життя» до багатого батька, Олександра, забувши про свої проблеми, починає допомагати іншим.