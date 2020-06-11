Париж, альбінос і їжак: що почитати кременчужанам

Джоджо Мойєс «Париж для самотніх» Нелл двадцять шість років, і вона ніколи не була в Парижі. Коли коханий Піт запрошує її на романтичні канікули до столиці Франції, ця ідея неабияк її надихає. Але все складається не так, як вона мріяла: Піт просто не приходить на вокзал, обіцяє приїхати наступним потягом. А далі - дзвінок: «Пробач, крихітко. Ніяк не виходить. Бажаю гарно провести час». Залишившись сама-одна в Парижі, дівчина відкриває нову себе, - таку, якої ніколи не знала, яку ніколи не випускала назовні, якою боялася бути. Можливо, ця подорож стане найсміливішою в її житті.