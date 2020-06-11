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Топ новина, Кременчук

У Кременчуці деревопад: попадали і в нагірній частині, і в центрі (доповнено)

Вчора, 21:50 Переглядів: 5 717

 

Інформація про постраждалих не надходила

13 червня, близько 21.00, у Кременчуці розігралась негода - піднявся сильний вітер, йшов дощ з грозою. Буря тривала менше, ніж півгодини, але за цей час встигла наробити немало лиха: впало кілька дерев у різних частинах міста і кашпо з квітами.


 

Біля зупинки Новоіванівка впали дві тополі. Як пишуть на h.kremenchug, двом перехожим дуже пощастило під них не потрапити.


 

Також дерево упало у дворі в центрі, на вул. 1905-го року.


 

На зупинці Центр з даху пекарні здуло кашпо з квітами. На щастя, під ними ніхто не стояв.


А на дамбі блискавка навіть влучила в дерево:

Додано:


Також рятувальники прибирали дерева, які впали на дороги та тротуари на вул. Героїв Бреста, 44а та вул. Молодіжна, 5а.


 

А біля села Підлужне дерево перекрило трасу Кременчук-Полтава. Як повідомляє прес-служба Кременчуцького міськрайонного управління держслужби надзвичайних ситуацій, працівники за допомогою бензопили розрізали дерево та прибрали її з проїжджої частини автошляху. Рух трасою був ускладнений до 23.50.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: h.kremenchug
Теги: деревопад гроза
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