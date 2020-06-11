«Теплоенерго» ліквідовує пориви на вулицях Гагаріна, Східній та у кварталі 274

Кілька бригад комунального підприємства «Теплоенерго» ліквідовують виявлені пориви та частково замінюють трубопроводи на вулицях Гагаріна, Східній та у кварталі 274. За інформацією департаменту ЖКГ міста, наразі тривають регламентні роботи на мережах централізованого опалення та гарячого водопостачання у рамках підготовки до опалювального періоду 2020-2021 років.
Після ремонтів на мережах проводитимуть роботи з теплоізоляції, щоб не допустити втрату теплоносія.
Нагадаємо, наприкінці травня КП «Теплоенерго» ремонтувало теплові мережі у нагірній частині Кременчука.