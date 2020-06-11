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«Теплоенерго» ліквідовує пориви на вулицях Гагаріна, Східній та у кварталі 274

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 184

 

Після ремонтів на мережах проводитимуть роботи з теплоізоляції

Кілька бригад комунального підприємства «Теплоенерго» ліквідовують виявлені пориви та частково замінюють трубопроводи на вулицях Гагаріна, Східній та у кварталі 274. За інформацією департаменту ЖКГ міста, наразі тривають регламентні роботи на мережах централізованого опалення та гарячого водопостачання у рамках підготовки до опалювального періоду 2020-2021 років.


Після ремонтів на мережах проводитимуть роботи з теплоізоляції, щоб не допустити втрату теплоносія.


Нагадаємо, наприкінці травня КП «Теплоенерго» ремонтувало теплові мережі у нагірній частині Кременчука.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: Теплоэнерго ремонт теплосетей

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