У нагірній частині Кременчука «Теплоенерго» ремонтує теплові мережі

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На цьому тижні комунальники працюють на вулицях Вадима Пугачова та Гвардійській, на проспекті Свободи

Бригада комунального підприємства «Теплоенерго» ремонтує теплові мережі в нагірній частині Кременчука у рамках підготовки до опалювального періоду 2020-2021 років.





За інформацією пресслужби мерії нашого міста, комунальники на цьому тижні виконують: