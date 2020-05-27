У нагірній частині Кременчука «Теплоенерго» ремонтує теплові мережі
Сьогодні, 07:42
Переглядів: 674
На цьому тижні комунальники працюють на вулицях Вадима Пугачова та Гвардійській, на проспекті Свободи
Бригада комунального підприємства «Теплоенерго» ремонтує теплові мережі в нагірній частині Кременчука у рамках підготовки до опалювального періоду 2020-2021 років.
За інформацією пресслужби мерії нашого міста, комунальники на цьому тижні виконують:
- роботи з усунення пориву теплової мережі житлового будинку №33/27 по вул. Вадима Пугачова;
- заміну трубопроводу централізованого опалення житлового будинку №38 по просп. Свободи;
- заміну трубопроводу гарячого водопостачання та централізованого опалення біля житлового будинку №5 по вул. Гвардійській.
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука