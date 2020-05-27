Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 27.05.2020 10:40
Підтверджені:
Україна21905
Кременчук107
Хворі:
Україна13252
Кременчук6
Одужало:
Україна7995
Кременчук97
Померло:
Україна658
Кременчук4
Кременчук

У нагірній частині Кременчука «Теплоенерго» ремонтує теплові мережі

Сьогодні, 07:42 Переглядів: 674

 

На цьому тижні комунальники працюють на вулицях Вадима Пугачова та Гвардійській, на проспекті Свободи

Бригада комунального підприємства «Теплоенерго» ремонтує теплові мережі в нагірній частині Кременчука у рамках підготовки до опалювального періоду 2020-2021 років.


За інформацією пресслужби мерії нашого міста, комунальники на цьому тижні виконують:

  • роботи з усунення пориву теплової мережі житлового будинку №33/27 по вул. Вадима Пугачова;
  • заміну трубопроводу централізованого опалення житлового будинку №38 по просп. Свободи;
  • заміну трубопроводу гарячого водопостачання та централізованого опалення біля житлового будинку №5 по вул. Гвардійській.
0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: Теплоенерго ремонт теплосетей

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх