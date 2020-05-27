Исполком передает медикам 5 служебных квартир

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 1 078 Коментарів: 2

Кременчугский исполком принял решение о передаче пяти служебных квартир городскому управлению здравоохранения. Квартиры предназначены для пяти семей медиков, работающих в городских медучреждениях.



Это четыре однокомнатных и одна двухкомнатная квартиры. Одна однокомнатная находится на Сумской, вторая – на улице Небесной Сотни, третья – на бульваре Леси Украинки, четвертая – на проспекте Свободы. Двухкомнатная квартира расположена на бульваре Леси Украинки.



Все пять квартир находятся в коммунальной собственности и имеют статус служебных. Но есть перспектива их приватизации. Если медики, получившие это служебное жилье, проработают в кременчугских медучреждениях 10 лет, они смогут приватизировать полученные в пользование квартиры. Об этом сказал мэр Кременчуга Виталий Малецкий.



Ордера на квартиры медикам планируют вручить в ближайшее время. Список счастливчиков уже есть, но его не оглашали.