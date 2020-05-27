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Кременчук, Здоров'я

Исполком передает медикам 5 служебных квартир

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 1 078 Коментарів: 2

 

Есть перспектива их приватизации

Кременчугский исполком принял решение о передаче пяти служебных квартир городскому управлению здравоохранения. Квартиры предназначены для пяти семей медиков, работающих в городских медучреждениях.


Это четыре однокомнатных и одна двухкомнатная квартиры. Одна однокомнатная находится на Сумской, вторая – на улице Небесной Сотни, третья – на бульваре Леси Украинки, четвертая – на проспекте Свободы. Двухкомнатная квартира расположена на бульваре Леси Украинки.


Все пять квартир находятся в коммунальной собственности и имеют статус служебных. Но есть перспектива их приватизации. Если медики, получившие это служебное жилье, проработают в кременчугских медучреждениях 10 лет, они смогут приватизировать полученные в пользование квартиры. Об этом сказал мэр Кременчуга Виталий Малецкий.


Ордера на квартиры медикам планируют вручить в ближайшее время. Список счастливчиков уже есть, но его не оглашали.

2
Автор: Лариса Артеменко
Теги: получить квартиру служебная квартира приватизация квартиры медикам Кременчуг

Коментарі: 2

173
JJAbrams:
Сьогодні, 08:49

надеюсь это список действительно нуждающихся, а не как всегда кумов.


10 0
280
wtf100500:
Сьогодні, 10:42

Эм... А за что данные действия? А че только медикам?


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