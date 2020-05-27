У Полтаві у власній автівці застрелився чоловік (додано)

Сьогодні, 08:51 Переглядів: 1 683 Коментарів: 1

Увечері 27 травня у Полтаві застрелився 56-річний чоловік. Про це інформує видання «Полтавщина ».





З посиланням на достовірні джерела видання повідомило, що чоловік застрелився із зареєстрованої дрібнокаліберної рушниці. Він скоїв самогубство, вистреливши собі в рот. Полтавець залишив посмертну записку.





Poltavske.tv з посиланням на слова речника Нацполіції Полтавщини Юрія Сулаєва розповіло, що родичі звернулися до поліції і повідомили про зникнення чоловіка. Додатково повідомили, на якому він автомобілі поїхав. Згодом машину знайшли, а в ньому перебував чоловік без ознак життя. За цим фактом відкрили кримінальне провадження.





Додано: учора, близько 20.15, до поліції надійшло повідомлення від перехожого про тіло чоловіка в автомобілі на вулиці Івана Мазепи. Як повідомили у відділі комунікації поліції Полтавщини, під час огляду автомобіля Hyundai Santa Fe поліція виявила тіло 56-річного полтавця без ознак життя. З місця події вилучили зброю, з якої імовірно був здійснений смертельний постріл.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує обставини події.