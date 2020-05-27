Кременчуцька ліцеїстка стала фіналісткою програми Flex і поїде на рік у США

Сьогодні, 09:23 Переглядів: 913 Коментарів: 2

Десятикласниця ліцею «Політ» Поліна Якимець стала фіналісткою Програми майбутніх лідерів Flex та поїде на рік у США. Про це «Телеграфу» повідомила заступниця директора педколеджу та керівниця ліцею «Політ» Леся Крупіна.









Flex – це програма культурного обміну Бюро у справах освіти і культури Державного департаменту США, яка адмініструється в Україні організацією Американські Ради з міжнародної освіти (American Councils) за підтримки Міністерства освіти і науки України. Вона надає можливість українським старшокласникам безкоштовно навчатися в американській школі й жити в американській сім’ї протягом одного навчального року.





Підготувала Поліну до участі у програмі її вчителька англійської мови Бойко Ірина. Якщо епідеміологічна ситуація в Україні та світі буде сприятливою, вже у вересні дівчина вирушить до Сполучених Штатів Америки.