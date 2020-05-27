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Кременчук, Освіта

Кременчуцька ліцеїстка стала фіналісткою програми Flex і поїде на рік у США

Сьогодні, 09:23 Переглядів: 913 Коментарів: 2

 

Десятикласниця Поліна Якимець навчається у ліцеї «Політ»

Десятикласниця ліцею «Політ» Поліна Якимець стала фіналісткою Програми майбутніх лідерів Flex та поїде на рік у США. Про це «Телеграфу» повідомила заступниця директора педколеджу та керівниця ліцею «Політ» Леся Крупіна.


Кременчуцькі школярки виграли навчальний рік у США


Flex – це програма культурного обміну Бюро у справах освіти і культури Державного департаменту США, яка адмініструється в Україні організацією Американські Ради з міжнародної освіти (American Councils) за підтримки Міністерства освіти і науки України. Вона надає можливість українським старшокласникам безкоштовно навчатися в американській школі й жити в американській сім’ї протягом одного навчального року.


Підготувала Поліну до участі у програмі її вчителька англійської мови Бойко Ірина. Якщо епідеміологічна ситуація в Україні та світі буде сприятливою, вже у вересні дівчина вирушить до Сполучених Штатів Америки.

1
Автор: Катерина Турубара
Теги: ліцей Політ Америка

Коментарі: 2

76
ekobilske:
Сьогодні, 10:10

Молодец! Жаль только что скорее всего она там потом и останется.


3 0
242
Джо:
Сьогодні, 10:30

Цитата: ekobilske

Молодец! Жаль только что скорее всего она там потом и останется.

радоваться за девушку надо, а не жалеть)


1 0

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