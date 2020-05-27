Як працюватиме ЦНАП у Кременчуці в умовах карантину

Для уточнення переліку необхідних документів та реєстрації в електронну чергу телефонуйте: 15-88, 067-405-50-80, 066-888-02-06
В умовах карантину у Кременчуцькому ЦНАПі прийом документів від громадян здійснюється виключно за попереднім записом на точно призначений день і час. Як працюватимуть ЦНАПи Кременчука під час карантину, перегляньте далі.
Головний офіс на вулиці Гагаріна, 14:
Автозаводський відділ на вулиці Героїв України, 11-А:
Крюківський відділ на вулиці І. Приходька, 90:
Отримати готовий результат можна без попереднього запису. Для уточнення переліку необхідних документів та реєстрації в електронну чергу телефонуйте: 15-88, 067-405-50-80, 066-888-02-06.