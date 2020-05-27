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Як працюватиме ЦНАП у Кременчуці в умовах карантину

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 758

 

Для уточнення переліку необхідних документів та реєстрації в електронну чергу телефонуйте: 15-88, 067-405-50-80, 066-888-02-06

В умовах карантину у Кременчуцькому ЦНАПі прийом документів від громадян здійснюється виключно за попереднім записом на точно призначений день і час. Як працюватимуть ЦНАПи Кременчука під час карантину, перегляньте далі.


Головний офіс на вулиці Гагаріна, 14:

  • понеділок: 08.00–17.00;
  • вівторок, четвер: 08.00–18.00;
  • середа: 09.00–17.00;
  • п’ятниця, субота: 08.00–16.00;
  • неділя – вихідний день;
  • щодня з 12.00 до 13.00 ЦНАП закритий у зв’язку з дезінфекцією приміщень.


Автозаводський відділ на вулиці Героїв України, 11-А:

  • вівторок, четвер, п’ятниця: 08.00–17.00;
  • середа: 9.00–17.00;
  • субота: 08.00–16.00;
  • неділя, понеділок – вихідні дні;
  • щодня з 13.00 до 14.00 ЦНАП закритий у зв’язку з дезінфекцією приміщень.


Крюківський відділ на вулиці І. Приходька, 90:

  • понеділок, вівторок, четвер: 08.00–17.15;
  • середа: 9.00–17.00;
  • п’ятниця: 08.00–16.00;
  • субота, неділя – вихідні дні;
  • щодня з 12.00 до 13.00 ЦНАП закритий у зв’язку з дезінфекцією приміщень.


 

Отримати готовий результат можна без попереднього запису. Для уточнення переліку необхідних документів та реєстрації в електронну чергу телефонуйте: 15-88, 067-405-50-80, 066-888-02-06.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ЦНАП карантин график

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