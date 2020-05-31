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Кременчук, Споживач

Споживачам «Кременчуцької ТЕЦ» перерахують квітневі платежі за гарячу воду

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 1 293 Коментарів: 2

 

Перерахунок буде відображений у платіжках за травень, які люди отримають у червні

Споживачам ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» у травні перерахують квітневі платежі за гарячу воду в зв'язку зі зміною ціни на газ. При цьому буде застосований коефіцієнт перерахунку 0,92 (тобто на 8%). Про це йдеться на сайті КремТЕЦ. Перерахунок буде відображений в електронних та паперових рахунках за травень 2020 року, які споживачі отримають у червні.


Нагадаємо, перерахунок за опалення від КремТЕЦ ввійшов у квітневі платіжки. 


З результатами перерахунку за послугу з постачання гарячої води за квітень 2020 року споживачі зможуть ознайомитись на пунктах прийому комунальних платежів після 06.06.2020 року.


За довідками можна звернутися за телефонами:
760-123, 760-221, 760-278, (099) 300-27-63


або за адресою: м.Кременчук, пр-т Свободи, 8, абонентський відділ ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».


Перерахунку за травень не буде - Постанова КМУ про коригування платіжок діяла лише в опалювальний сезон. 


Кременчужани із травня платитимуть за гарячу воду за завищеними тарифами



2
Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: censor.net.ua
Теги: тарифы платіжка

Коментарі: 2

3 781
zzzzzz:
Сьогодні, 12:51

При цьому буде застосований коефіцієнт перерахунку 0,92.

Почему именно такой коэф? Можно расчеты какие нибудь увидеть?


8 0
541
LYuSIYa:
Сьогодні, 13:05

Нехай вас, ***, вдавить! Щоб вам усі ці гроші на парацетамол пішли!


6 1

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