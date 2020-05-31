Споживачам «Кременчуцької ТЕЦ» перерахують квітневі платежі за гарячу воду

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 1 293 Коментарів: 2

Перерахунок буде відображений у платіжках за травень, які люди отримають у червні

Споживачам ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» у травні перерахують квітневі платежі за гарячу воду в зв'язку зі зміною ціни на газ. При цьому буде застосований коефіцієнт перерахунку 0,92 (тобто на 8%). Про це йдеться на сайті КремТЕЦ. Перерахунок буде відображений в електронних та паперових рахунках за травень 2020 року, які споживачі отримають у червні.





Нагадаємо, перерахунок за опалення від КремТЕЦ ввійшов у квітневі платіжки.





З результатами перерахунку за послугу з постачання гарячої води за квітень 2020 року споживачі зможуть ознайомитись на пунктах прийому комунальних платежів після 06.06.2020 року.



За довідками можна звернутися за телефонами:

760-123, 760-221, 760-278, (099) 300-27-63





або за адресою: м.Кременчук, пр-т Свободи, 8, абонентський відділ ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».





Перерахунку за травень не буде - Постанова КМУ про коригування платіжок діяла лише в опалювальний сезон.









