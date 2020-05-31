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В Україні запрацювала система автофіксації порушень - вже є перший штраф

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 877 Коментарів: 1

 

Камера зафіксувала автомобіль Audi Q7, який рухався зі швидкістю 75 кілометрів за годину

У Києві та в Київській області почала працювати автоматична фіксація порушень правил дорожнього руху. У першу хвилину роботи зафіксували перше порушення. За інформацією заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, першим офіційно зафіксованим порушником швидкісного режиму став автомобіль Audi Q7. Машина рухалася Києвом, Чоколівським бульваром, в 0.01 зі швидкістю 75 кілометрів на годину при дозволеній швидкісному режимі на цій магістралі - до 70 кілометрів на годину.

-...Тепер власниці Audi Q7 на адресу її реєстрації прийде лист з повідомленням про правопорушення, з QR кодом, за яким вона зможе подивитися відеофайл з місцем і часом події і з інформацією про суть події.


Якщо вона сплатить штраф протягом 10 днів з моменту отримання повідомлення, то його сума складе 127,5 гривень. Якщо після 10 днів - 255 гривень.


Якщо не сплатить з якої-небудь причини, то штраф буде стягуватися через систему Виконавчої служби Міністерства юстиції.

Якщо громадянин не згоден з постановою про порушення ПДР, зафіксованому в автоматичному режимі, він може його оскаржити, звернувшись до Департаменту патрульної поліції або до суду, - написав Геращенко.


Як працюватиме система автофіксації порушень можна прочитати тут.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: facebook.com/Bilosh
Теги: ПДД

Коментарі: 1

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Kremen.Club:
Сьогодні, 12:16

Машина рухалася Києвом, Чоколівським бульваром, в 0.01 зі швидкістю 75 кілометрів на годину при дозволеній швидкісному режимі на цій магістралі - до 70 кілометрів на годину.

 

Не мелите ерундой. Разрешенная там 50 км/ч, а не 70. Но за превышение не более 20 км/ч только предупреждение (согласно ст.125 КоАП).


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