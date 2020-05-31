В Україні запрацювала система автофіксації порушень - вже є перший штраф

У Києві та в Київській області почала працювати автоматична фіксація порушень правил дорожнього руху. У першу хвилину роботи зафіксували перше порушення. За інформацією заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, першим офіційно зафіксованим порушником швидкісного режиму став автомобіль Audi Q7. Машина рухалася Києвом, Чоколівським бульваром, в 0.01 зі швидкістю 75 кілометрів на годину при дозволеній швидкісному режимі на цій магістралі - до 70 кілометрів на годину.





-...Тепер власниці Audi Q7 на адресу її реєстрації прийде лист з повідомленням про правопорушення, з QR кодом, за яким вона зможе подивитися відеофайл з місцем і часом події і з інформацією про суть події.





Якщо вона сплатить штраф протягом 10 днів з моменту отримання повідомлення, то його сума складе 127,5 гривень. Якщо після 10 днів - 255 гривень.





Якщо не сплатить з якої-небудь причини, то штраф буде стягуватися через систему Виконавчої служби Міністерства юстиції.

Якщо громадянин не згоден з постановою про порушення ПДР, зафіксованому в автоматичному режимі, він може його оскаржити, звернувшись до Департаменту патрульної поліції або до суду, - написав Геращенко.