«Важко починати все з початку»: головний тренер ХК «Кременчук»

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 416

Головний тренер хокейного клубу «Кременчук» Олександр Савицький завершив відповідати на запитання шанувальників хокею. Про це повідомляє пресслужба ХК «Кременчук».





- Основним воротарем в сезоні був Новицький, але в останніх іграх його часто міняли. З чим це пов'язано?





- У цьому сезоні я воротарською лінією залишився задоволений. А в кінці регулярного чемпіонату хотіли дати ігрову практику перед важким плей-офф і іншим голкіперам.





- Якими ключками люблять грати гравці «Кременчука» та чому?

- Наш менеджер по формі Володимир Леонідович Олійник підходить до кожного хокеїста індивідуально. Хлопці віддячили його за це 251 шайбою в регулярному чемпіонаті, хоча він іноді і нервував, що багато ключок ламається (посміхається).





- У кого з гравців кременчужан на Ваш погляд найсильніший кидок?

- Перед плей-офф ми планували для уболівальників і ЗМІ провести відкрите тренування, де і з'ясувати у кого найсильніший кидок в команді. Багато уваги кидка приділяє Діма Орлов, напевно, у нього він найбільш поставлений.





- Яке Ваше найулюбленіше кулінарне блюдо?

- Смажена картопля з цибулею і солений огірок під «Житню».





- Чи любите самі готувати і що?

- Яблучний штрудель. Він у мене виходить і всім подобається.





- Що зазвичай робите по дорозі на ігри в автобусі?

- Дивлюся в запису минулі ігри, аналізую. Читаю книги, дивлюся фільми і слухаю музику.

- Що Ви зазвичай робите під час відпустки?





- Команда - це живий організм, який постійно повинен функціонувати, навіть в літню паузу. Шанувальники хокею бачать зазвичай тільки верхівку айсберга, адже щоб підготувати команду треба пройти складний шлях - від підписання гравців і передсезонної підготовки команди до старту чемпіонату.





- Кременчук розташований на березі Дніпра. На риболовлю любите ходити?





- Люблю риболовлю, коли клює. Кілька разів ловив рибу в Кременчуці, сподобалося.





- Що маєте скажете в завершенні інтерв'ю вболівальникам ХК «Кременчук»?





- Важко починати все з початку, адже ХК «Кременчук» був перед плей-офф на гарному ході. Але, як показав час, що коли команда і вболівальники єдиний кулак, то можемо перевернути гори. Вірте в нас і ми переможемо.