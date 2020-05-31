«Важко починати все з початку»: головний тренер ХК «Кременчук»

Головний тренер хокейного клубу «Кременчук» Олександр Савицький завершив відповідати на запитання шанувальників хокею. Про це повідомляє пресслужба ХК «Кременчук».
- Основним воротарем в сезоні був Новицький, але в останніх іграх його часто міняли. З чим це пов'язано?
- У цьому сезоні я воротарською лінією залишився задоволений. А в кінці регулярного чемпіонату хотіли дати ігрову практику перед важким плей-офф і іншим голкіперам.
- Якими ключками люблять грати гравці «Кременчука» та чому?
- Наш менеджер по формі Володимир Леонідович Олійник підходить до кожного хокеїста індивідуально. Хлопці віддячили його за це 251 шайбою в регулярному чемпіонаті, хоча він іноді і нервував, що багато ключок ламається (посміхається).
- У кого з гравців кременчужан на Ваш погляд найсильніший кидок?
- Перед плей-офф ми планували для уболівальників і ЗМІ провести відкрите тренування, де і з'ясувати у кого найсильніший кидок в команді. Багато уваги кидка приділяє Діма Орлов, напевно, у нього він найбільш поставлений.
- Яке Ваше найулюбленіше кулінарне блюдо?
- Смажена картопля з цибулею і солений огірок під «Житню».
- Чи любите самі готувати і що?
- Яблучний штрудель. Він у мене виходить і всім подобається.
- Що зазвичай робите по дорозі на ігри в автобусі?
- Дивлюся в запису минулі ігри, аналізую. Читаю книги, дивлюся фільми і слухаю музику.
- Що Ви зазвичай робите під час відпустки?
- Команда - це живий організм, який постійно повинен функціонувати, навіть в літню паузу. Шанувальники хокею бачать зазвичай тільки верхівку айсберга, адже щоб підготувати команду треба пройти складний шлях - від підписання гравців і передсезонної підготовки команди до старту чемпіонату.
- Кременчук розташований на березі Дніпра. На риболовлю любите ходити?
- Люблю риболовлю, коли клює. Кілька разів ловив рибу в Кременчуці, сподобалося.
- Що маєте скажете в завершенні інтерв'ю вболівальникам ХК «Кременчук»?
- Важко починати все з початку, адже ХК «Кременчук» був перед плей-офф на гарному ході. Але, як показав час, що коли команда і вболівальники єдиний кулак, то можемо перевернути гори. Вірте в нас і ми переможемо.