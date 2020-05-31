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На Кременчуцькому водосховищі зловили чоловіка, який «порибалив» на 10 тисяч гривень

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 1 046

 

Сіткою рибалка зловив 30 кілограмів риби

Сьогодні, 1 червня, на Кременчуцькому водосховищі правоохоронці виявили рибалку-порушника. Чоловік незаконно рибалив в межах заказника «Сулинський», поблизу села Шушвалівка Глобинського району, - інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.


51-річний місцевий мешканець рибалив на човні за допомогою ліскових сіток загальною довжиною понад 140 метрів. З води дістав риби різних видів вагою понад 30 кілограмів. Сума збитків, заданих природним біоресурсам, близько 10 тисяч гривень.


Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 249 (Незаконне зайняття рибним промислом) Кримінального кодексу України.


 

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: facebook.com/police.polt
Теги: рибалка рибний патруль

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