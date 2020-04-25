10-річний ювілей ХК «Кременчук» планував відсвяткувати автопробігом з відкритим автобусом та поліцією

Сегодня, 13:01 Просмотров: 605

Наставник ХК «Кременчук» Олександр Савицький розповів, що кременчуцька команда докладе всіх зусиль, щоб кубок чемпіона України був у Кременчуці

Головний тренер хокейної команди «Кременчук» Олександр Савицький відповів на запитання шанувальників хокею. В інтерв'ю пресслужбі клубу наставник кременчужан розповів що варто відвідати у Кременчуці та деталі чемпіонату, який стоїть на паузі до осені.





- Яка ваша думка про Кременчук як про місто? Куди б порадили приїжджим сходити?

- Кременчук - дуже гарне місто. У вільний час люблю ним гуляти, адже тут чудова набережна на Дніпрі, красивий парк ім. Бабаєва і центр. Але головна для мене пам'ятка - це арена «Айсберг», і всім раджу приходити на хокей на ігри ХК «Кременчук» (посміхається).





- Після осіннього плей-офф УХЛ-Парі-Матч залишиться «Кременчук» на першому місці?

- В даній ситуації так далеко загадувати зараз важко, адже всі розуміють, що зараз карантин через пандемію коронавірусу. Що буде у вересні? Поживемо побачимо. Але, ми звичайно, докладемо всіх зусиль, щоб кубок чемпіона України був в Кременчуці.





- На Полтавському ТВ Ви сказали, що незрозуміло, як буде проходити плей-офф. Що мали на увазі?

- Перш за все: якими складами ми будемо грати - старими або новими? Якщо заявками сезону-2019-2020 - то це зрозуміло, а якщо новими, то виникають питання.





- З огляду на поточні фінансові можливості клубу, чи можна конкурувати кременчуцькій команді не тільки в чемпіонаті України?

- Не дивлячись на те що УХЛ - молода ліга і знаходиться на шляху становлення, адже їй всього чотири роки, але вже має свою історію і міцні хокейні команди. Складно судити, але матчі «Кременчука» на міжнародному передсезонному турнірі Кубок Донбасу-2019 («Земгале» (Латвія) 6:2 і «Краковія» (Польща) 2:3) показали, що при правильному підході ми можемо на рівних грати з багатьма європейськими командами.





- Часто звучать пропозиції об'єднати УХЛ й Екстралігу Білорусі. На якому б місці в цій об'єднаній лізі були «містяни»?

- Я дивився фінал чемпіонату Білорусі «Юність» - «Шахтар», але по телевізору складно говорити про силу цих команд. Але, думаю, ми б там не пасли задніх.





- Яку максимальну аудиторію можна збирати на домашніх матчах (якщо не відштовхуватися від місткості арени «Айсберг»)?

- Кременчуцькі хокейні вболівальники вже бачили чимало цікавих ігор, і тому часто нам за це дякують аншлагами (понад 1000 глядачів). А з Топ-командами УХЛ квитки розкуповуються задовго до поєдинків, і доходило до того, що їх реально неможливо було купити або дістати.





- Влітку «Кременчуку» виповнитися 10 років. Які є плани з приводу святкування ювілею?

- Звичайно ж, 10 років - це кругла дата. За цей час кременчуцький хокейний клуб завдяки президенту команди Сергію Мазуру пройшов величезний шлях: став одним з лідерів українського хокею, побудував і реконструював спортарену «Айсберг», має свою ДЮСШ ... Ми дуже хотіли 10-річний ювілей зустріти чемпіонами України, мріяли з нашими вболівальниками відзначити його автопробігом по Кременчуку. Все як в хокейних країнах: гравці з чемпіонським кубком і золотими медалями на відкритому автобусі, попереду поліцейські автомобілі з мигалками і байкери, за ними льдоприбиральні машини з прапорами, уболівальники на машинах, салют, урочистості... Ми зробили перший крок до цього - виграли регулярний чемпіонат. Карантин нас поки призупинив, але, ми не опустили руки і чекаємо початок плей-офф.





- Плей-офф стартує у вересні, чи є варіанти проведення передсезонних турнірів, особливо Кубка Кременчука-2020?

- Все залежить від дати, коли закінчиться карантин. Керівництво клубу постійно стежить за ситуацією, розглядає всі варіанти старту підготовки, і команда буде готова за будь-яких обставин. Хлопці в самоізоляції як можуть підтримують фізичну форму, але інших варіантів поки у нас, на жаль, немає. Ми хочемо грати, і я вірю, що незабаром ми з нашими вболівальниками як єдиний кулак продовжимо боротьбу за золото.