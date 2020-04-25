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Кременчуг, Потребитель, Коронавірус / Карантин

Купи використаних рукавичок, неякісні антисептики та недотримання дистанції: мерія про кременчуцькі магазини

Сегодня, 13:37 Просмотров: 3 105 Комментариев: 5

 

Мер Віталій Малецький вважає, що за такі порушення в умовах карантину супермаркети треба взагалі закривати

26 квітня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у мерії обговорювали роботу кременчуцьких супермаркетів «АТБ» та «Маркетопт» у період карантину.


- Для того, щоб магазини АТБ почали працювати адекватно, нам треба кожному представнику штабу стати в магазині і допомагати прибирати перчатки після того, як вони там валяються, і внормовувати чергу, що зробити треба? – звернувся мер до очільниці міського управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмили Жорняк.


За словами мера Кременчука Віталія Малецького, в одному з магазинів «АТБ» 25 квітня було помічено, що ящики з використаними рукавичками не прибирають вчасно, вся підлога ними засипана, крім того, нові рукавички швидко закінчуються, і ніхто не поповнює запас. Також не слідкують за кількістю покупців у приміщенні та за дотриманням соціальної дистанції, як у чергах, так і біля стелажів з товарами.


- Я розумію, що АТБ – мережа бєдна, пластиковий контейнер купити – ні. Ладно, взяли ящик з-під короба цигарок, вставили туди пакет, скидують сміття, але ж винесіть його вчасно! От таке ставлення, от вам вся гігієна, – обурився міський голова та додав, що за таке магазин треба взагалі закрити. – Зрозумійте, оце рівень великого супермаркету. Я зараз скину ці фоторафії керівнику їхньому, замдиректору мережі, хай подивляться, як в Кременчуці працює їхній менеджмент.


Також він проінформував, що подібна ситуація спостерігається і у «Маркеоптах», усе залежить від завідувачого магазину: у деяких порядок, у деяких – ні.


Начальник управління охорони здоров'я Максим Середа зауважив, що у деяких супермаркетах є неякісні антисептики, це він помітив в одному з магазинів «АТБ».


Взагалі антисептик повинен висихати на руках швидко (спиртомісткі мають сохнути за 10-20 секунд), а той, яким він скористався, більше хвилини не висихав на руках. Крім того, у нього не було запаху, тобто можна зробити висновок, що там або просто вода, або речовина розбавлена у декілька разів. Антисептик – це етиловий або пропіловий спирт не нижче 70%, тому має характерний запах, який важко з чимось сплутати.


- У людей, які обробляють руки, це хибне відчуття якоїсь захищеності викликає, але її немає. Я зробив зауваження старшому зміни, щоб звернули на це увагу, але вчора ця ситуація знову ж таки повторилася, тобто замість антисептика було щось інше, що точно не являється дезінфіктантом, - підсумував медик.


4
Автор: Катерина Турубара Источник фото: h_kremenchug
Теги: магазины Маркетопт АТБ карантин

Комментарии: 5

118
Trevak:
Сегодня, 14:06

СБУ рапортує про викриття схеми розкрадання 110 тисяч грн на боротьбу з коронавірусом в Херсонській області.

 

Интересно сколько наш мэр потратил денег на борьбу с КВ?


10 6
3 678
zzzzzz:
Сегодня, 14:17

Цитата: Trevak
схеми розкрадання 110 тисяч грн
а схему вывоза масок и антисептиков зелеными клованами не разкрыли?


11 6
172
Bombey:
Сегодня, 14:55

Теперь пусть магазины проинспектируют мерию


9 2
3 443
Дмитрий:
Сегодня, 16:17

обурився міський голова та додав, що за таке магазин треба взагалі закрити.

 

Девушки !! Уймите, вашу мать !


4 2
825
mefisto:
Сегодня, 17:16

Этот Середа на запах уже определяет процентное содержание спиртяги ? Наверно опытный фах1вець ?


0 0

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