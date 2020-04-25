Купи використаних рукавичок, неякісні антисептики та недотримання дистанції: мерія про кременчуцькі магазини

Сегодня, 13:37 Просмотров: 3 105 Комментариев: 5

Мер Віталій Малецький вважає, що за такі порушення в умовах карантину супермаркети треба взагалі закривати

26 квітня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у мерії обговорювали роботу кременчуцьких супермаркетів «АТБ» та «Маркетопт» у період карантину.





- Для того, щоб магазини АТБ почали працювати адекватно, нам треба кожному представнику штабу стати в магазині і допомагати прибирати перчатки після того, як вони там валяються, і внормовувати чергу, що зробити треба? – звернувся мер до очільниці міського управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмили Жорняк.





За словами мера Кременчука Віталія Малецького, в одному з магазинів «АТБ» 25 квітня було помічено, що ящики з використаними рукавичками не прибирають вчасно, вся підлога ними засипана, крім того, нові рукавички швидко закінчуються, і ніхто не поповнює запас. Також не слідкують за кількістю покупців у приміщенні та за дотриманням соціальної дистанції, як у чергах, так і біля стелажів з товарами.





- Я розумію, що АТБ – мережа бєдна, пластиковий контейнер купити – ні. Ладно, взяли ящик з-під короба цигарок, вставили туди пакет, скидують сміття, але ж винесіть його вчасно! От таке ставлення, от вам вся гігієна, – обурився міський голова та додав, що за таке магазин треба взагалі закрити. – Зрозумійте, оце рівень великого супермаркету. Я зараз скину ці фоторафії керівнику їхньому, замдиректору мережі, хай подивляться, як в Кременчуці працює їхній менеджмент.



Також він проінформував, що подібна ситуація спостерігається і у «Маркеоптах», усе залежить від завідувачого магазину: у деяких порядок, у деяких – ні.



Начальник управління охорони здоров'я Максим Середа зауважив, що у деяких супермаркетах є неякісні антисептики, це він помітив в одному з магазинів «АТБ».



Взагалі антисептик повинен висихати на руках швидко (спиртомісткі мають сохнути за 10-20 секунд), а той, яким він скористався, більше хвилини не висихав на руках. Крім того, у нього не було запаху, тобто можна зробити висновок, що там або просто вода, або речовина розбавлена у декілька разів. Антисептик – це етиловий або пропіловий спирт не нижче 70%, тому має характерний запах, який важко з чимось сплутати.





- У людей, які обробляють руки, це хибне відчуття якоїсь захищеності викликає, але її немає. Я зробив зауваження старшому зміни, щоб звернули на це увагу, але вчора ця ситуація знову ж таки повторилася, тобто замість антисептика було щось інше, що точно не являється дезінфіктантом, - підсумував медик.



