«Спортивний ревізор» до 1 червня винесе вирок спортивним закладам Кременчука

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 314

Працювати чи ще доопрацювати заклади в плані дотримання санітарних норм

З 1 червня відновлюють роботи заклади фізичної культури і спорту та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів. Вчора ввечері, 26 травня, виконком Кременчука прийняв рішення «Про відновлення роботи закладів фізичної культури і спорту та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів в Кременчуці в період адаптивного карантину».





Регламентом передбачено:

що заклади мають бути забезпечені миючими, дезінфікуючими засобами, захисними масками (респіраторами), рукавичками, засобами особистої гігієни

перед початком занять проводити температурний скринінг із занесенням записів у відповідні журнали

дозволяється одночасне перебування з розрахунку не більше 1 особи на 10 квадратних метрів площі зали для індивідуальних занять та 1 особи на 5 квадратних метрів площі зали для групових, командних занять (не більше 10 осіб у групі)

на вході заклади мають бути забезпечені антисептиками, а також контейнери (урни) для утилізації засобів індивідуального захисту

обмежать одночасне використання роздягалень та душових кабін на рівні не більше 50%

працівники закладів повинні бути одягнені в медичну маску або респіратор (без клапану) та одноразові рукавички

проводити вологе прибирання не рідше ніж кожні 2 години та після закінчення робочого дня/зміни





Заборонена робота:

робота басейнів

фітнес-барів

дитячих кімнат

спа-зон

надання послуг масажу

проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів за участі більше ніж 50 осіб та за присутності глядачів

групових навчально-тренувальних занять для понад 10 осіб та інших групових занять, що передбачають безпосередній фізичний контакт

одночасне використання багатофункціональних тренажерів кількома учасниками навчально-тренувальних занять.

На відміну від дитячих садочків, які також розпочинають роботу з 1 червня, та вже отримали кошти з міського бюджету на закупівлю дезінфікуючих засобів, комунальні спортивні заклади поки залишаються під питанням.









Зауважимо, що всі спортивні заклади до початку роботи має перевірити «спортивний ревізор» в який входить профільний віцемер Руслан Проценко та керівник управління молоді та спорту Олександр Мазур.





За довідками щодо проходження комісійної перевірки керівникам закладів варто звертатися до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, контактна особа – Шаповал Олег Григорович – головний спеціаліст відділу фізичної культури і спорту управління молоді та спорту, секретар комісії з прийому закладів фізичної культури та спорту, спортивних залів, фітнес-центрів до роботи з 1 червня.





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